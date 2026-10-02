Prime Video : les nouveautés d’octobre avec une série très prometteuse

Le mois d’octobre arrive avec son lot de nouveautés sur Prime Video. Adaptation du premier roman de Stephen King, retour de la série The Terminal List… Voici tous les ajouts confirmés.

Le premier roman de Stephen King continue d’être mis à l’honneur sur Prime Video. Après avoir ajouté plusieurs adaptations filmiques à son catalogue en septembre, Amazon s’apprête désormais à diffuser Carrie, première série qui met en scène l’intrigue du livre depuis sa parution en 1974. Celle-ci a été chapeautée par Mike Flanagan qui a déjà plusieurs adaptations de King à son actif.

L’histoire s’étalera sur huit épisodes qui seront ajoutés en une fois sur la plateforme de SVOD dès le 7 octobre. On y retrouvera Carrie White, campée par Summer H. Howell. Après avoir passé une enfance recluse dans l’ombre de sa mère Margaret, elle est finalement contrainte de s’inscrire au lycée à la suite du décès de son père. Confrontée aux moqueries et au harcèlement de ses camarades, la jeune fille va progressivement développer un mystérieux pouvoir de télékinésie…

Prime Video : les nouveaux films, séries et émissions ajoutés en octobre

Par ailleurs, les huit épisodes de la saison 2 de The Terminal List seront disponibles le 21 octobre 2026 sur Prime Video. Adapté du roman Le Vrai Croyant de Jack Carr, ce second acte remet en scène James Reece, toujours incarné par Chris Pratt, alors qu’il cherche un nouveau sens à sa vie après avoir éliminé ses cibles. Acculé par la CIA, l’ancien Navy SEAL devra laver son nom en traquant un groupe terroriste qui a rallié l’un de ses frères d’armes.

De nombreux autres contenus arrivent également en octobre sur Prime Video. Voici le programme complet :

Séries

Justified (saisons 1 à 6) : 1er octobre

: 1er octobre The Strain (saisons 1 à 4) : 1er octobre

: 1er octobre Une nounou d’enfer (saisons 1 à 6) : 1er octobre

: 1er octobre Scandal (saisons 1 à 7) : 1er octobre

: 1er octobre Once Upon a Time (saisons 1 à 7) : 1er octobre

: 1er octobre NCIS : Enquêtes spéciales (saisons 1 à 8) : 1er octobre

: 1er octobre Paul, la série (saison 1) : 2 octobre

: 2 octobre Reine rouge (saison 2) : 2 octobre

: 2 octobre Tank Chair (saison 1) : 4 octobre

: 4 octobre Carrie (saison 1) : 7 octobre

: 7 octobre Les Fous du bus (saison 1) : 12 octobre

: 12 octobre Helluva Boss (saison 3, partie 1) : 14 octobre

: 14 octobre Peppa Pig (saisons 1 et 2) : 15 octobre

: 15 octobre Friends Sex and Games (saison 1) : 16 octobre

: 16 octobre Love in Disguise (saison 1) : 19 octobre

: 19 octobre The Terminal List (saison 2) : 21 octobre

: 21 octobre 7vs.Wild (saison 6) : 23 octobre

: 23 octobre Le Charles (saison 1) : 23 octobre

: 23 octobre Final Table (saison 1) : 24 octobre

Films

James Bond 007 contre Dr. No : 1er octobre

: 1er octobre Bons Baisers de Russie : 1er octobre

: 1er octobre Goldfinger : 1er octobre

: 1er octobre Opération Tonnerre : 1er octobre

: 1er octobre On ne vit que deux fois : 1er octobre

: 1er octobre Au Service secret de Sa Majesté : 1er octobre

: 1er octobre Les Diamants sont éternels : 1er octobre

: 1er octobre Vivre et laisser mourir : 1er octobre

: 1er octobre L’Homme au pistolet d’or : 1er octobre

: 1er octobre L’Espion qui m’aimait : 1er octobre

: 1er octobre Moonraker : 1er octobre

: 1er octobre Rien que pour vos yeux : 1er octobre

: 1er octobre Octopussy : 1er octobre

: 1er octobre Dangereusement vôtre : 1er octobre

: 1er octobre Tuer n’est pas jouer : 1er octobre

: 1er octobre Permis de tuer : 1er octobre

: 1er octobre GoldenEye : 1er octobre

: 1er octobre Demain ne meurt jamais : 1er octobre

: 1er octobre Le Monde ne suffit pas : 1er octobre

: 1er octobre Meurs un autre jour : 1er octobre

: 1er octobre Casino Royale : 1er octobre

: 1er octobre Quantum of Solace : 1er octobre

: 1er octobre Skyfall : 1er octobre

: 1er octobre Spectre : 1er octobre

: 1er octobre Rocky : 1er octobre

: 1er octobre Rocky Balboa : 1er octobre

: 1er octobre Rocky II : La Revanche : 1er octobre

: 1er octobre Rocky III : L’Œil du tigre : 1er octobre

: 1er octobre Rocky IV : 1er octobre

: 1er octobre Rocky V : 1er octobre

: 1er octobre Creed : 1er octobre

: 1er octobre Creed II : 1er octobre

: 1er octobre Creed III : 1er octobre

: 1er octobre Halloween chez les Loud : 1er octobre

: 1er octobre Scooby-Doo ! et Courage le chien froussard : 1er octobre

: 1er octobre Scooby-Doo ! Le Clash des Sammys : 1er octobre

: 1er octobre LEGO DC Shazam ! : Monstres et Magie : 1er octobre

: 1er octobre Le Hobbit : Un Voyage inattendu : 1er octobre

: 1er octobre Le Hobbit : La Désolation de Smaug : 1er octobre

: 1er octobre Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées : 1er octobre

: 1er octobre Podium : 1er octobre

: 1er octobre Safe : 1er octobre

: 1er octobre Over the Top : Le Bras de fer : 1er octobre

: 1er octobre Brüno : 1er octobre

: 1er octobre Demi-sœurs : 1er octobre

: 1er octobre La Bataille de la vallée du diable : 1er octobre

: 1er octobre Lifeforce : L’Étoile du mal : 1er octobre

: 1er octobre Casino Royale (1967) : 1er octobre

: 1er octobre Love Actually : 1er octobre

: 1er octobre Blade Runner 2049 : 1er octobre

: 1er octobre Sherlock Holmes : 1er octobre

: 1er octobre Le Roi et quatre reines : 1er octobre

: 1er octobre Les Indomptés : 1er octobre

: 1er octobre Un monde fou, fou, fou, fou : 1er octobre

: 1er octobre Jeu d’enfant : 1er octobre

: 1er octobre Pièce montée : 1er octobre

: 1er octobre Pour l’honneur : 1er octobre

: 1er octobre LEGO DC Super Hero Girls : Le Collège des super-méchants : 1er octobre

: 1er octobre LEGO Batman, le film : Unité des super héros : 1er octobre

: 1er octobre DC Super Hero Girls : Héroïne de l’année : 1er octobre

: 1er octobre Teen Titans Go! See Space Jam : 1er octobre

: 1er octobre Bob l’éponge, le film : 1er octobre

: 1er octobre Les Crimes du futur : 1er octobre

: 1er octobre Candyman : 1er octobre

: 1er octobre Coup de chance : 1er octobre

: 1er octobre Les Règles de l’art : 1er octobre

: 1er octobre The Circle : 1er octobre

: 1er octobre Situation amoureuse : C’est compliqué : 1er octobre

: 1er octobre Quand Harry rencontre Sally… : 1er octobre

: 1er octobre Ils étaient un seul homme : 1er octobre

: 1er octobre Mission Pays Basque : 1er octobre

: 1er octobre Farang : 1er octobre

: 1er octobre House of Gucci : 1er octobre

: 1er octobre Solomon Kane : 1er octobre

: 1er octobre Brillantissime : 1er octobre

: 1er octobre Mariage à l’anglaise : 1er octobre

: 1er octobre Fiction à l’américaine : 1er octobre

: 1er octobre Lucky : 1er octobre

: 1er octobre Amityville : La Maison du diable : 1er octobre

: 1er octobre Mister Mom – Profession : Père au foyer : 1er octobre

: 1er octobre En cavale : 1er octobre

: 1er octobre Tolérance zéro 2 : 1er octobre

: 1er octobre Dark Harvest : 1er octobre

: 1er octobre Amityville : 1er octobre

: 1er octobre The Prodigy : 1er octobre

: 1er octobre Canailles : 1er octobre

: 1er octobre Les Razmoket à Paris, le film : 1er octobre

: 1er octobre LEGO Batman : Une histoire de famille : 1er octobre

: 1er octobre Us : 1er octobre

: 1er octobre Arrête-moi si tu peux : 5 octobre

: 5 octobre Normal : 9 octobre

: 9 octobre Ben 10 : Destroy All Aliens : 9 octobre

: 9 octobre Batman : Le Retour des justiciers masqués : 9 octobre

: 9 octobre DC Super Hero Girls : Jeux intergalactiques : 9 octobre

: 9 octobre LEGO DC Super Hero Girls : Rêve ou Réalité : 9 octobre

: 9 octobre Tom et Jerry : Retour à Oz : 9 octobre

: 9 octobre Teen Titans Go! Vs. Teen Titans : 9 octobre

: 9 octobre Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie : 9 octobre

: 9 octobre La Maison du bonheur : 10 octobre

: 10 octobre Mission : Impossible – Protocole fantôme : 10 octobre

: 10 octobre Mission : Impossible – Fallout : 10 octobre

: 10 octobre Mission : Impossible – Rogue Nation : 10 octobre

: 10 octobre You’re My Favourite Place : 11 octobre

: 11 octobre Love of Your Life : 14 octobre

: 14 octobre Un Noël à toute épreuve : 15 octobre

: 15 octobre Le Grinch : 15 octobre

: 15 octobre Marseille : 15 octobre

: 15 octobre Last Christmas : 15 octobre

: 15 octobre Les Rivières pourpres : 15 octobre

: 15 octobre Tom et Jerry : Mission espionnage : 15 octobre

: 15 octobre The Holiday : 15 octobre

: 15 octobre Régression : 15 octobre

: 15 octobre Bad Moms : 15 octobre

: 15 octobre Bad Moms 2 : 15 octobre

: 15 octobre Joyeux bordel ! : 15 octobre

: 15 octobre L’Aube rouge : 15 octobre

: 15 octobre Need for Speed : 15 octobre

: 15 octobre Masterplan : 16 octobre

: 16 octobre The Get Out : 24 octobre

: 24 octobre Ninja Turtles : 25 octobre

: 25 octobre Ninja Turtles 2 : 25 octobre

: 25 octobre Saw X : 25 octobre

: 25 octobre Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau : 26 octobre

: 26 octobre Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours : 26 octobre

: 26 octobre Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi : 26 octobre

: 26 octobre Drive – The Pretenders : 28 octobre

: 28 octobre Sakamoto Days : 29 octobre

: 29 octobre Apocalypse Z : New World : 30 octobre

: 30 octobre This Is Not A Nollywood Movie : 30 octobre

Documentaires / émissions