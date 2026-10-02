PS5 : Sony offre à la console standard un upscaling par IA hérité de la Pro, et deux jeux en profitent déjà

Depuis le 1er octobre 2026, Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei affichent une image plus fine et plus stable sur la PS5 classique grâce au QSSR, déclinaison allégée de la technologie vedette de la PS5 Pro. Un patch gratuit suffit, et Sony promet d’ouvrir l’outil à tous les studios.

La PS5 standard accède à l’upscaling par IA grâce au QSSR, déployé depuis le 1er octobre 2026. © Sony Interactive Entertainment

Deux ans que les possesseurs de PS5 lorgnaient le PSSR, cet upscaling par intelligence artificielle qui reconstruit l’image pixel par pixel et que Sony réservait à sa PS5 Pro. Trop gourmand pour la machine d’origine, admettait le constructeur. Le 1er octobre, Daniel Craig, ingénieur principal en R&D graphique chez Sony Interactive Entertainment, a fait sauter ce verrou sur le PlayStation Blog en dévoilant le Quick Spectral Super Resolution.

QSSR sur PS5 : comment fonctionne le nouvel upscaling par IA de Sony

Le QSSR sort de Project Amethyst, le chantier graphique mené avec AMD. Sa recette tient en deux ingrédients : un réseau de neurones dégraissé et un code ciselé à la main pour la console.

La PS5 standard est dépourvue des circuits dédiés à l’IA de la Pro. D’après les précisions fournies par Daniel Craig à Digital Foundry, les calculs s’exécutent donc en FP16 sur le processeur graphique. L’opération a un prix : le média britannique mesure 1,5 à 1,8 milliseconde supplémentaire par image dans Wolverine pour passer de 864p à 1440p. Sony, lucide, maintient le PSSR au rang d’étalon sur PS5 Pro.

Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei, premiers jeux compatibles QSSR

Les deux exclusivités ont reçu leur mise à jour le jour de l’annonce, QSSR activé d’office. Chez Sucker Punch, le gain se lit dans les détails ténus des personnages et des décors.

La suite dépend des studios. Sony mettra la bibliothèque à disposition de tous les développeurs PlayStation, et les jeux déjà compatibles PSSR pourront l’adopter en quelques jours de réglages, toujours selon Daniel Craig. Aucun calendrier, aucune liste de titres à ce stade.

Source : Sony