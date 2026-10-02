Clients LDLC, attention : des pirates ont volé vos données personnelles

LDLC a de nouveau été ciblé par une cyberattaque. Le détaillant français de matériel informatique a informé ses clients que certaines de leurs données personnelles avaient été piratées. Si les mots de passe et les identifiants bancaires ont été épargnés, les données consultées suffisent pour alimenter de futures arnaques ciblées.

© LDLC

Mais quand s’arrêtera le fléau des fuites de données ? Après la cyberattaque qui a touché Carrefour dernièrement, c’est au tour de LDLC de constater les dégâts. “Nous vous informons qu’un acte malveillant a permis un accès non autorisé à l’un de nos systèmes d’information, susceptible d’avoir entraîné la consultation de certaines données vous concernant”, alerte l’entreprise française dans un courriel adressé aux clients concernés.

Déjà piratée à deux reprises en 2024, le géant du commerce informatique assure que les données bancaires (RIB, numéro de carte), les identifiants de connexion et les mots de passe n’ont pas été compromis. Les pirates ont toutefois réussi à consulter de nombreuses autres données personnelles, qui risquent d’alimenter de futures campagnes de phishing ciblées. Voici la liste communiquée par le détaillant :

Nom, prénom

Adresse postale

Adresse e-mail

Téléphones fixe et mobile

Numéro de faxe

Type de client (particulier ou professionel)

Langue du client

Salutation (docteur, monsieur, madame, maître, non renseigné)

Codes clients techniques

Date d’inscription

Date de dernière connexion

🚨 FUITE DE DONNÉES CHEZ @LDLC



Le groupe LDLC informe actuellement ses clients qu’un acteur malveillant a obtenu un accès non autorisé à l’un de ses systèmes d’information.



Données potentiellement consultées :

• nom, prénom et adresse postale

• e-mail

• téléphones fixe et… pic.twitter.com/D4vhZJFD8c — Christophe Boutry (@Ced_haurus) October 2, 2026

Les clients LDLC doivent se méfier des campagnes de phishing

LDLC assure avoir isolé la solution concernée et revu sa stratégie d’accès à ses systèmes. La CNIL a en outre été notifiée de l’incident, comme le prévoit le RGPD. “Les données concernées pourraient être utilisées pour des tentatives de fraude et de hameçonnage”, met en garde LDLC qui invite les clients à une “vigilance particulière dans les prochaines semaines”.

Les informations interceptées pourraient en effet être exploitées dans des campagnes malveillantes (appels, SMS ou e-mails) afin de rendre les tentatives d’arnaque plus crédibles. Méfiez-vous notamment des communications alarmantes qui vous pressent d’agir ou vous font des promesses trop belles pour être vraies. Ne cliquez pas non plus sur les liens envoyés par des expéditeurs inconnus.

“LDLC ne vous demandera jamais votre mot de passe, vos coordonnées bancaires ni un changement de RIB par ces canaux. En cas d’appel ou de message suspect se présentant comme émanant de LDLC, ne donnez pas suite et contactez-nous directement via nos canaux habituels”, conseille l’enseigne. Pour l’heure, LDLC n’a pas dévoilé le nombre de clients concernés, la date de l’intrusion ni les modalités précises de l’accès non autorisé.