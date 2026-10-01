RED by SFR chamboule ses forfaits, les clients vont faire la grimace

RED by SFR chamboule sa grille de forfaits, avec plusieurs évolutions qui risquent de faire grincer des dents. Hausse de prix, baisse de l’enveloppe data, disparition d’une offre attractive… Voici ce qui change pour les clients.

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Après avoir enterré l’ensemble des ses offres ADSL et VDSL, RED by SFR vient de mettre à jour ses offres mobiles sans engagement. Et les clients concernés risquent de faire grise mine. Le forfait RED à 9,99 euros par mois voit notamment son enveloppe data chuter. Celle-ci passe de 60 à 40 Go, sans baisse du tarif mensuel.

Les abonnés disposent toujours des appels, SMS et MMS illimité mais l’enveloppe de données utilisable depuis l’UE et les DOM tombe à 15 Go (contre 23 Go jusqu’ici). Le forfait reste tout de même avantageux face à ceux des autres opérateurs low-cost qui proposent une enveloppe data deux fois moins généreuse pour le même tarif. Il fait toutefois l’impasse sur la 5G, contrairement au forfait 20 Go de B&You à 9,99 euros, qui l’inclut.

RED by SFR modifie ses forfaits mobiles : voici ce qui change

Autre changement notable : le forfait 100 Go 5G bascule sur 120 Go de data. En contrepartie, son prix augmente d’un euro, passant de 11,99 à 12,99 euros par mois. Par ailleurs, le forfait qui incluait 200 Go de data a disparu de la grille tarifaire. Les utilisateurs ayant de gros besoins devront désormais se tourner vers le forfait 250 Go 5G Voyage, facturé 15,99 euros par mois et incluant 35 Go utilisables depuis 137 destinations.

Dans le même temps, l’opérateur impose des hausses à ses abonnés existants. Comme le révèle iGeneration, certains clients ont appris dans un courriel que leur facture allait augmenter de 1,99 euro par mois, avec 20 Go de données mobiles supplémentaires en contrepartie. Le forfait 50 Go à 5 euros passe notamment à 70 Go pour 7 euros par mois chez un utilisateur ; une offre 5G 120 Go facturée 7,99 euros par mois bascule à 10 euros pour une enveloppe de 140 Go chez un autre client.

Ces changements interviennent alors les jours de SFR, en pleine procédure de rachat, sont comptés. Un protocole d’accord a été signé en juin, mais l’opération doit encore être examinée par l’Autorité de la concurrence, avant de pouvoir être finalisée. Suivra ensuite une longue période de transition pour permettre le transfert progressif de ses activités et de ses clients vers les autres opérateurs.

Dans le cadre de ce démantèlement, Free doit notamment récupérer les quelque 6 millions de clients de RED by SFR. En attendant, SFR et sa marque low-cost continuent de commercialiser leurs offres et d’accueillir de nouveaux abonnés.