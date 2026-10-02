Oubliez les cabines : ChatGPT peut désormais vous faire essayer des vêtements

ChatGPT permet désormais aux utilisateurs d’essayer virtuellement des vêtements. Une fonction pratique pour le shopping qui s’appuie sur le dernier modèle de génération d’images d’OpenAI, ChatGPT Images.

© Gemini / Tom’s Guide

OpenAI veut faire de ChatGPT un véritable assistant vestimentaire. Il est désormais possible d’essayer virtuellement des vêtements et des accessoires grâce au modèle ChatGPT Images 2.5. “Un bouton ‘Essayer’ apparaît sur les fiches produits vêtements et accessoires de ChatGPT. Sélectionnez-le, puis prenez ou importez un selfie pour générer un essayage virtuel avec ChatGPT Images“, détaille l’entreprise dans ses notes de version.

Lancée sur l’application mobile et la version Web, cette fonctionnalité s’inspire de l’essayage virtuel de Google Shopping. Il suffit de sélectionner le vêtement, puis de prendre ou d’importer un selfie et/ou une photo en pied. L’IA s’en servira ensuite pour générer une représentation du vêtement porté, ce qui vous aidera à vous projeter et à le visualiser sur vous.

A lire > Amazon veut que l’IA vous aide à choisir vos vêtements, plutôt que de les renvoyer

ChatGPT reprend le principe de l’essayage virtuel de Google Shopping

Vous n’êtes pas limité aux habits suggérés par ChatGPT. Vous pouvez également lui soumettre les vêtements de votre choix et même partager la photo d’une tenue pour que le chatbot recherche des produits similaires, puis vous permette de les essayer virtuellement.

OpenAI précise que les images générées peuvent ne pas représenter exactement le produit ou votre apparence et qu’elles ne garantissent pas qu’une taille vous conviendra.“Vérifiez les mesures, les détails du produit et la politique de retour du vendeur avant d’acheter”, recommande ainsi la firme sur une page d’assistance.

La fonction “Favoris” permet d’enregistrer les vêtements que vous découvrez dans une bibliothèque, afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard. Les photos de référence que vous partagez sont enregistrées afin que ChatGPT puisse générer d’autres essayages pour vous ultérieurement. Vous pouvez les supprimer en vous rendant dans Paramètres > Personnalisation > Photos de référence.

Pour empêcher ChatGPT d’utiliser vos images d’essayage pour son entraînement, ouvrez les Paramètres > Gestion des données et désactivez l’option Améliorer le modèle pour tous.