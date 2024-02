Baldur’s Gate 3 : le hotfix 18 règle deux bugs très gênants, quelles nouveautés ?

Baldur’s Gate 3 © Larian

Baldur’s Gate 3 est sorti en accès anticipé en octobre 2023, et depuis, il n’a cessé de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus et de corrections de bugs. Le studio Larian, à l’origine du projet, a démontré son engagement à offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, en écoutant leurs retours et en les impliquant dans le développement.

Le 16 février 2024, le jeu a reçu sa sixième mise à jour majeure, qui ajoutait notamment des options romantiques, des améliorations de l’interface et des combats, et des modifications de l’histoire. Mais comme souvent, cette update a aussi introduit de nouveaux problèmes, que le studio s’est empressé de corriger avec le hotfix 18, disponible au téléchargement sur PC, PS5 et Xbox Series.

Baldur’s Gate 3 : quoi de neuf avec le hotfix 18 ?

Le hotfix 18 est une mise à jour mineure, qui ne pèse « que » 45,3 Go sur Steam. Elle vise à résoudre deux bugs spécifiques, liés au commerce avec les vendeurs du jeu (marchandage).

Le premier bug affichait que certains vendeurs n’avaient pas d’argent sur eux, ce qui empêchait le joueur de leur vendre ses objets. Le second bug provoquait un crash du jeu lorsque le joueur négociait avec un vendeur. Ces deux problèmes sont désormais réglés, et le joueur peut faire ses emplettes sans souci.

Voici le détail du patch note du hotfix 18 :

Correction d’un problème qui affichait systématiquement que certains vendeurs avaient 0 pièce d’or sur eux.

Résolution d’un crash qui survenait lorsque le joueur troquait avec un vendeur. Marchands, réjouissez-vous !

Le hotfix 18 est donc une mise à jour plutôt mineure, mais qui améliore la stabilité et le confort de jeu. Il ne faut pas s’attendre à de grandes nouveautés avec ce patch, mais plutôt à des ajustements et des corrections.

Pour les changements plus importants, il faudra attendre le prochain patch majeur, le patch 7, qui devrait arriver dans les prochains mois. En attendant, les joueurs peuvent continuer à explorer le monde de Baldur’s Gate 3 et à profiter de ses nombreuses possibilités. Pour rappel, c’est lui qui aura raflé le titre de jeu de l’année 2023, en plus de six différents trophées.