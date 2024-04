Baldur’s Gate 4 est officiel et il faudra attendre très longtemps pour y jouer

Baldur’s Gate 4 va bel et bien voir le jour, c’est officiel. En revanche, puisque Larian ne s’en occupera pas, Hasbro cherche un partenaire solide pour le développer. Eugene Evans espère qu’il “ne faudra pas attendre 25 ans” pour y jouer. Nous aussi.

Eugene Evans confirme que Baldur’s Gate 4 est prévu mais il reste encore de nombreux éléments à régler

Notamment, il faudra trouver le bon studio et la bonne approche pour offrir une suite digne de ce nom

L’homme évoque aussi la possibilité de revoir des personnages de Baldur’s Gate 3 comme Astarion et Sombrecoeur

On ne tâtera pas Baldur’s Gate 4 de sitôt mais Eugene Evans espère qu’il “ne faudra pas attendre 25 ans”.

Depuis quelques temps, Baldur’s Gate 3 est enfin disponible sur Xbox. Larian, à qui l’on doit ce petit bijou, s’attaque désormais à son prochain projet et ce ne sera pas une suite ou un autre jeu D&D. Alors quid d’un possible Baldur’s Gates 4 qui se retrouve dans studio de développement ? Hasbro, ayant droit de la franchise, nous en dit plus à ce propos tout en officialisant cette suite.

Baldur’s Gate 4 est prévu mais il y a encore beaucoup de chemin

PC Gamer a interrogé Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences pour Hasbro et Wizards of the Coast. Lors de cette interview, l’homme confirme que Baldur’s Gate 4 est bien prévu mais l’entreprise se penche encore sur différentes options. Après tout, pas facile de passer après Larian qui a offert un épisode monstrueux après les excellents opus de Black Isle (les créateurs de Fallout, pour rappel… comme quoi !).

“Nous discutons actuellement avec de nombreux partenaires et nous sommes rapprochés d’un grand nombre d’entre eux pour qu’ils relèvent le défi de poursuivre la franchise Bladur’s Gate” explique Eugene Evans. Le vice-président senior espère tout de même qu’il “ne faudra pas attendre 25 ans comme ce fut le cas entre les épisodes 2 et 3”. Mais il l’assure : “Nous allons prendre notre temps pour trouver le bon partenaire, la bonne approche et un produit qui représentera l’avenir de Baldur’s Gates”.

Pour rassurer les fans, Eugene Evans déclare que les équipes “prennent cela très au sérieux, comme nous le faisons pour toutes les décisions concernant notre portefeuille de licences. Nous ne nous précipitons pas”.

Il est “trop tôt pour donner des précisions”

Si Baldur’s Gate 4 voit le jour, Eugene Evans espèce revoir “tous ces personnages” en parlant de ceux des épisodes 3 comme Astarion et Sombrecoeur, parmi les plus appréciés. L’homme explique que “Larian a créé de héros très appréciés [dont les doubleurs ont été acclamés] et ont été célébrés aux [BAFTA]. Ils font partie intégrante du canon de D&D”.

Eugene Evans conclut en expliquant qu’il est “trop tôt pour donner des précisions et la façon dont nous aborderons Baldur’s Gate 4 est beaucoup plus vaste”. Il faudra donc attendre très longtemps pour y jouer.

