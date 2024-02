Baldur’s Gate 3 : l’énorme patch 6 est là, le jeu transformé par des centaines de correctifs

© Larian Studios

Baldur’s Gate 3 a marqué l’année 2023 du jeu vidéo et certainement l’histoire du médium. Il était difficile de prévoir un tel succès même si le RPG de Larian Studios était extrêmement attendu par les amateurs du genre. La popularité du titre semble avoir largement dépassé la frontière de la communauté de fans de jeux de rôle.

Baldur’s Gate 3 fait aussi partie des jeux les mieux notés de tous les temps sur Metacritic avec son évaluation de 96/100. En plus d’avoir livré un RPG légendaire, Larian Studios continue son suivi exemplaire, en témoigne ce nouveau patch disponible dans le jeu.

Le patch 6 de Baldur’s Gate 3 disponible, des ajouts et correctifs par centaines

Larian Studios continue d’apporter des mises à jour à son œuvre culte. Après le gros patch 5 déployé dans Baldur’s Gate 3 en décembre dernier, les développeurs belges viennent de publier le patch 6 du jeu. Il tombe quasiment à point nommé juste après la Saint-Valentin, puisqu’il modifie la façon dont les personnages s’embrassent dans le jeu. Les baisers échangés avec vos compagnons reflètent davantage leur personnalité. Ceux entre les personnes de petite et de grande taille deviennent aussi plus réalistes.

Notez que les connexions entre vous et vos alliés seront aussi mieux mises en avant dans les cinématiques de fin de partie. Au campement, vos compagnons disposent également de nouvelles animations d’inactivité, lorsque vous n’interagissez pas avec eux. Ces changements rendent la petite vie de votre troupe encore plus crédible et immersive.

« Le patch 6 n’est pas que de l’ambiance et de la drague », rassure Larian Studios sur son blog, avec sa note d’humour que l’on retrouve aussi dans Baldur’s Gate 3. Quand vous parlerez à vos compagnons au camp, vous n’avez plus besoin de faire des allers-retours « comme un organisateur de soirée machiavélique » pour modifier votre groupe. Vous pouvez enfin renvoyer un membre en parlant à celui que vous voulez intégrer.

Suite au patch 6, joueurs de l’impitoyable mode Honneur de Baldur’s Gate 3 vont souffrir encore plus à cause de nouvelles actions légendaires pour les boss. Au total, cette MAJ embarque des centaines de correctifs et ajouts qui devraient améliorer l’expérience des joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series. Il nécessite environ 150 Go d’espace libre sur PC et Steam Deck, alors vous aurez peut-être besoin de faire de la place.