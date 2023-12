Meilleur smartphone à moins de 100 euros : lequel acheter en 2023 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 100 €

Xiaomi Redmi 10a, le smartphone Xiaomi au meilleur prix 81.99€ Voir 83.54€ Voir 85.97€ Voir 87.76€ Voir 102.16€ Voir 109€ Voir 109.99€ Voir 119€ Voir 149.90€ Voir Plus d'offres Realme C11, le meilleur choix de smartphone pas cher 93.84€ Voir 121.28€ Voir 124€ Voir 146.24€ Voir 199€ Voir Motorola moto E13, un smartphone abordable est polyvalent 78.53€ Voir 81.06€ Voir 82.93€ Voir 87.99€ Voir 88.89€ Voir 99.95€ Voir 99.99€ Voir Plus d'offres

Il existe de nombreuses raisons de choisir un smartphone vraiment pas cher. Il y a tout d’abord la question financière. En effet, les mobiles sont devenus des objets importants de notre quotidien, et, quel que soit notre budget, il faut pouvoir posséder ce type d’objet. De même, si vous avez uniquement un usage basique, pas besoin de se ruiner pour un produit premium.

Bien évidemment dans cette tranche de prix, il va falloir accepter certaines concessions. Il est tout à fait possible de trouver des modèles compatibles 4G disposant d’une excellente autonomie. Cependant, en termes de puissance, de qualité d’affichage et de performances du module photo, il ne faut pas s’attendre à grand-chose. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 100 €.

Xiaomi Redmi 10a, le smartphone Xiaomi au meilleur prix

Xiaomi Redmi 10a Le smartphone Xiaomi au meilleur prix 69.99€ Voir l’offre

81.99€ Voir l’offre

83.54€ Voir l’offre

85.97€ Voir l’offre

87.76€ Voir l’offre

102.16€ Voir l’offre

109€ Voir l’offre

109.99€ Voir l’offre

119€ Voir l’offre

149.90€ Voir l’offre On aime Excellente autonomie

Excellente autonomie Qualité d’affichage correcte

Qualité d’affichage correcte Présence d’un port microSD

Présence d’un port microSD Emplacement pour double SIM On n’aime pas Performances très limitées

Performances très limitées Module photo faible

On commence ce comparatif avec un des smartphones le plus abordable du fabricant chinois, le Xiaomi Redmi 10a. Ce n’est clairement pas l’appareil le plus performant du fabricant, mais pour un produit à moins de 100 euros, le résultat reste correct. Dans tous les cas, côté technique, il possède un écran LCD de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur le papier, c’est assez faible, mais à la pratique, la qualité d’affichage se révèle vraiment bonne pour ce prix.

Ensuite, il est équipé du processeur MediaTek Helio G25 couplé à 2 Go de ram. En bref, ce n‘est pas un smartphone gaming, mais c’est suffisant pour des tâches basiques. D’ailleurs dans sa version la plus abordable, il dispose de seulement 32 Go de capacité de stockage. Cependant, il est possible d’augmenter cette dernière via une carte mémoire microSD. On arrive maintenant sur le module photo, dont il ne faut pas attendre grand-chose. Il dispose d’un capteur principal de 12 Mpx et d’un autre de profondeur de 2 Mpx. Il est capable de filmer en 1080p en 30 fps et la qualité des photos de jour reste correcte. Pour la partie selfie, la résolution est de 5 Mpx.

Pour finir, il possède une batterie de 5000 mAh offrant une excellente autonomie. En effet, il est possible de tenir presque deux jours avec une charge pleine. En résumé, ce Xiaomi Redmi 10a dispose de jolies qualités pour un smartphone à moins de 100 euros. C’est un des meilleurs choix possibles.

Nokia C12, le smartphone pas cher par Nokia

Nokia C12 Le smartphone pas cher par Nokia 79€ Voir l’offre

92.99€ Voir l’offre

93€ Voir l’offre

98.98€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre

99.90€ Voir l’offre On aime Batterie amovible…

Batterie amovible… Autonomie correcte

Autonomie correcte Qualité d’affichage bonne pour ce tarif

Qualité d’affichage bonne pour ce tarif Connectique vraiment complète

Connectique vraiment complète Compatible 4G On n’aime pas … mais pas vraiment facile d’accès

… mais pas vraiment facile d’accès Partie photo à oublier

Partie photo à oublier Chargeur en micro-USB et non en USB-C

Nokia a longtemps été un des leaders incontestés du marché du mobile. Enfin, c’était le cas, il y a presque 20 ans. Depuis quelques années, la marque finlandaise se fait plus discrète dans ce secteur. Cependant, elle continue de commercialiser des smartphones, surtout d’entrée de gamme comme le Nokia C12 commercialisé au prix de 99,99€. Quoiqu’il arrive, cet appareil dispose d’une fiche technique surprenante.

En effet, il possède une batterie de 3000 mAh capable d’assurer seulement une journée d’autonomie. Mais cette dernière a la particularité d’être amovible ! Une chose devenue très rare en 2023. Hélas, même si l’idée est excellente, la manipulation, elle, n’est pas très facile. D’un autre côté, ce modèle dispose d’un écran LCD de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sur ce point, la qualité d’affichage est correcte. Sinon, il dispose d’un processeur Unisoc 9863A1 épaulé par 2 Go de ram. Comme toujours dans cette tranche de prix, c’est tout juste suffisant pour un usage basique.

Mais un autre de ses points forts se trouve du côté de sa connectique. En effet, cette dernière comprend une prise jack, un port microSD et le Bluetooth 5.2. De même, il est compatible 4G et fonctionne avec l’écosystème Android 12 Go. Dernier point, son unique capteur de 8 Mpx, ne permet pas de prendre des clichés de qualité. En conclusion, ce Nokia C12 est un smartphone particulièrement fiable pour un prix inférieur (de peu) à 100 euros.

Blackview A52, pour profiter de la 4G et d’une bonne autonomie

Blackview A52 Pour profiter de la 4G et d’une bonne autonomie 73.99€ Voir l’offre On aime Excellente autonomie

Excellente autonomie Qualité d’affichage tout juste correcte

Qualité d’affichage tout juste correcte Fonctionnalités intéressantes pour ce prix

Fonctionnalités intéressantes pour ce prix Double SIM et port microSD On n’aime pas Performances très limitées

Performances très limitées Faible qualité du module photo

Faible qualité du module photo Semble un peu fragile

Blackview est une marque chinoise spécialisée dans les produits d’entrée de gamme. C’est le cas, par exemple, du A52. Ce dernier comme tous les smartphones à moins de 100 euros fait des concessions sur plusieurs points, mais d’un autre côté, il dispose aussi de belles qualités pour sa catégorie. Tout d’abord, il est équipé d’une dalle IPS de 6,52 pouces. La qualité d’affichage est moyenne, mais la luminosité est ici assez bonne.

Petite précision, le constructeur n’a pas communiqué le taux de rafraîchissement de son écran. D’autre part, il dispose d’un processeur Unicoc SC9863, épaulé par 2 Go de ram, qui est tout juste suffisant pour un usage basique. Ensuite, le module photo se compose de deux capteurs respectivement de 12 et 5 Mpx. C’est limité, mais de jour la qualité est honorable. Dans tous les cas, c’est généralement la partie la moins performante sur les smartphones de cette gamme.

Pour finir, sa principale force se trouve du côté de son autonomie. En effet, il possède une batterie de 5180 mAh, ce qui est excellent pour un appareil avec de si petites performances. Vous pouvez donc tenir aisément 2 journées voire un peu plus avec une seule charge. Sinon, il est compatible 4G, fonctionne avec Android 12 et dispose même d’un capteur de reconnaissance faciale. En bref, même si ce Blackview A52 reste peu connu, il est probablement un des meilleurs choix pour un appareil à moins de 100 euros.

Realme C11, le meilleur choix de smartphone pas cher

Realme C11 Le meilleur choix à moins de 100 euros 93.84€ Voir l’offre

121.28€ Voir l’offre

124€ Voir l’offre

125.36€ Voir l’offre

146.24€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre On aime Qualité d’affichage correcte

Qualité d’affichage correcte Superbe autonomie

Superbe autonomie Port pour carte microSD

Port pour carte microSD Écosystème réussi On n’aime pas Performances limitées

Performances limitées Charge beaucoup trop longue

Charge beaucoup trop longue Module photo à oublier

Dans la catégorie des mobiles à moins de 100 euros, le Realme C11 est potentiellement le meilleur choix possible. D’ailleurs, c’est l’appareil que nous conseillons si vous cherchez un premier smartphone pour votre adolescent. Bien évidemment, même si sa fiche technique est correcte pour son prix, ce n’est pas non plus une machine de guerre.

Dans tous les cas, il a une dalle IPS de 6,52 pouces qui offre une bonne qualité d’affichage. D’autre part, il est équipé du processeur Unisoc SC9863A couplé à 2 Go de mémoire vive. C’est suffisant pour un usage basique, mais il ne faut pas non plus trop le pousser. Comme d’autres modèles de cette sélection, il dispose uniquement de 32 Go de capacité de stockage, mais il est possible d’étendre cette dernière via une carte mémoire microSD. Sinon, il possède un capteur principal 8 Mpx, tout juste capable de prendre des clichés corrects de jour.

Quoiqu’il arrive, difficile de faire mieux dans cette gamme. Son point fort se situe du côté de sa très bonne autonomie. En effet, sa batterie de 5000 mAh est capable d’aisément assurer 2 jours d’utilisation. Seul bémol, il faut plus de 3 heures pour le recharger entièrement. En résumé, ce Realme C11 se rapproche un peu du Xiaomi Redmi 10a. Les différences sont légères, ce qui rend les deux produits très attractifs pour ce prix.

Doogee X97 Pro, le plus performant en photo à moins de 100 euros

Doogee X97 Pro Le plus performant en photo à moins de 100 euros 89.99€ Voir l’offre On aime Certification IP68

Certification IP68 Volet photo réussi pour ce prix

Volet photo réussi pour ce prix Jolie qualité d’affichage

Jolie qualité d’affichage Excellente autonomie On n’aime pas Faibles performances

Faibles performances Écran un peu trop petit

On continue ce comparatif avec le Doogee X97 Pro. Le fabricant chinois est surtout connu pour ses smartphones haut de gamme réputés incassables. Cependant, il est également présent dans le secteur de l’entrée de gamme. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur une dalle IPS de 6 pouces. Cette dernière offre une qualité d’affichage correcte, mais aurait aimé un écran un peu plus grand. En termes de performances, il dispose d’un processeur MediaTek Helio G25 épaulé par 4 Go de ram. Dans l’ensemble c’est suffisant pour un usage basique de son appareil.

Du côté du module photo, il embarque un ensemble de 2 capteurs respectivement de 12 et 2 Mpx. Sur le papier, c’est similaire aux autres produits de la sélection, mais à la pratique, il se révèle assez bon dans ce domaine. Ce n’est pas un photophone, cependant, il s’en sort très bien avec les clichés de jour et même les images prises de nuit sont correctes. Ce sont des résultats rares dans cette tranche de prix. Pour finir, sa batterie de 4200 mAh assure environ de 2 jours d’autonomie. En conclusion, Doogee nous livre un smartphone satisfaisant sous la barre des 100 euros. Encore méconnue en France, la marque gagne à être connue.

Motorola moto E13, un smartphone abordable est polyvalent

Motorola moto E13 Un smartphone abordable est polyvalent 78.53€ Voir l’offre

80€ Voir l’offre

81.06€ Voir l’offre

82.93€ Voir l’offre

87.99€ Voir l’offre

88.89€ Voir l’offre

99.95€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre On aime Volet photo très réussi

Volet photo très réussi Bonne autonomie

Bonne autonomie Connectique complète

Connectique complète Certifié IP52

Certifié IP52 Charge par USB-C On n’aime pas Mauvaise qualité d’affichage

Mauvaise qualité d’affichage Performances juste suffisantes

Précédemment, nous avons présenté un smartphone Nokia et maintenant nous allons évoquer un appareil d’une autre marque très connue, le Motorola moto E13. On est loin de l’époque où Motorola était un acteur principal du secteur, mais il continue de sortir de bons appareils haut de gamme (par exemple, le Razr 40) comme pas chers.

Tout d’abord, ce modèle possède un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour le coup la qualité d’affichage (720p) est vraiment modeste. De même, le processeur, un Unisoc T206, est tout juste suffisant pour un usage basique. Ce dernier est épaulé par 2 Go de ram, et il dispose de 64 Go de capacité de stockage (extensible via carte mémoire microSD). D’un autre côté, son unique capteur photo de 13 Mpx est capable de prendre de jolis clichés.

De plus, on trouve des fonctionnalités comme : portrait, panorama et une capture automatique des sourires. Sur ce point, c’est une agréable surprise. Pour finir, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh capable d’assurer presque 2 journées d’autotomie. En bref, sans être le meilleur des smartphones à moins de 100 euros, il dispose tout de même de belles qualités, comme un volet photo réussi ou la présence de la reconnaissance facile.

🤔 Quelle marque choisir pour un smartphone à moins de 100 euros ?

Actuellement, tous les fabricants ne vendent pas de smartphones à moins de 100 euros. D’ailleurs les principaux acteurs du secteur comme Apple ou Samsung n’ont pas de produits neufs à ce prix. Cependant, le géant coréen dispose dans son catalogue de quelques appareils aux environs de 200 euros pour les intéressés.

Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, les deux principales marques dans cette catégorie sont Xiaomi et Realme. D’autres constructeurs, comme Nokia et Motorola, proposent également des produits dans cette gamme. Enfin, il est possible de se tourner vers des entreprises moins connues, comme Doogee ou Blackview. Sinon, pour un smartphone à moins de 100 euros, il y a toujours la solution du reconditionné dans une certaine mesure.

📱 Quoi attendre d’un smartphone à moins de 100 euros ?

Quand on achète un smartphone d’entrée de gamme, comme ceux de notre sélection, il est tout à fait possible de se procurer des appareils offrant une excellente autonomie. De même, la puissance doit être suffisante pour des taches basiques ou faire fonctionner des applications comme Messenger ou Instagram.

Ensuite, la compatibilité 4G est normalement présente sur tous les appareils, peu importe le tarif. D’un autre côté, les modules photos peuvent offrir une qualité correcte, mais il ne faut pas non plus attendre quelque chose d’exceptionnel. Dernier point, les mobiles à moins de 100 euros sont généralement les derniers à posséder à la fois un port microSD et une prise jack.

⚙️ Quelles sont les concessions à faire pour un smartphone à moins de 100 euros ?

Comme vous avez pu le constater au court de comparatif, il y a de nombreuses concessions à faire. Tout d’abord, n’espérez pas trouver des mobiles avec des dalles OLED à 120 Hz. Sur ce point, la qualité est souvent correcte, mais pas de quoi apprécier une série Netflix. Ensuite, les processeurs offrent juste assez de puissance pour un usage basique. Généralement, le gaming est à proscrire.

De plus, il n’existe pas de photophone à moins de 100 euros. Les clichés de jour peuvent avoir une qualité honorable, mais la nuit, c’est souvent catastrophique. Pour finir, le stockage est souvent limité, mais des ports microSD sont, en général, présents. Sinon, même si l’autonomie est excellente, recharger l’appareil peut demander plusieurs heures.

