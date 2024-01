Meilleurs smartphones Honor : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones Honor

Honor X7a, une grande autonomie à un prix abordable
Honor 70, le smartphone Honor au meilleur rapport qualité/prix
Honor Magic 5 Pro, le meilleur smartphone Honor

Tout comme sa maison mère, Honor avait fait une entrée fracassante sur le marché européen des smartphones. Mais depuis cet excellent début, la marque chinoise et surtout Huawei ont connu certains déboires. Les sanctions américaines avaient, entre autres, privé leurs mobiles de l’écosystème Android. Mais depuis novembre 2020, Honor a repris son indépendance et depuis le fabricant est revenu en force sur le marché français.

D’abord spécialisé dans les appareils de milieu et d’entrée de gamme, l’entreprise a commencé à proposer des modèles haut de gamme avec le Magic 5 Pro. Et cette tendance devrait continuer avec la sortie du Magic 6 Pro. Mais bien entendu, la marque chinoise continue de sortir des produits qui offrent, en général, un très bon rapport qualité/prix. Voici notre sélection des meilleurs smartphones Honor.

Honor Magic 5 Pro, le meilleur smartphone Honor

Honor Magic 5 Pro Le meilleur smartphone Honor

883€ Voir l’offre

899.90€ Voir l’offre

992.39€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1,042.34€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Qualité de l’écran

Qualité de l’écran Bonne autonomie

Bonne autonomie Très bonne qualité photo

Très bonne qualité photo Joli design On n’aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Smartphone un peu lourd

Le Honor Magic 5 Pro est le nouveau vaisseau amiral de la marque chinoise. Avec ce nouveau modèle, le fabricant propose un produit qui dépasse la barre des 1000 euros. Mais bien entendu, pour ce prix-là, vous pouvez compter sur un excellent smartphone haut de gamme. Son point fort se trouve du côté de son module photo.

Il est équipé de 3 capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif tous de 50 Mpx. Il vous offrira de superbes photos de jour comme de nuit. Pour l’écran, on peut compter sur une dalle OLED LTPO de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté performances, il embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Il se décline dans une unique version de 512 Go de stockage accompagné de 12 Go de ram.

En bref, si vous êtes un adepte des jeux mobiles, le Honor Magic 5 Pro répondra à vos attentes. Enfin, ce dernier est équipé d’une batterie de 5100 mAh avec laquelle vous tiendrez, sans problème, une journée entière. Pour conclure, malgré un tarif élevé, il est un excellent smartphone haut de gamme sous Android 13. Et encore plus pour ceux qui apprécient la surcouche MagicOS 7.1 de la marque.

Honor Magic 4 Pro, le haut de gamme de Honor au meilleur prix

Honor Magic 4 Pro Le haut de gamme de Honor au meilleur prix

569.90€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1,187.44€ Voir l’offre On aime Ecran d’excellente qualité

Ecran d’excellente qualité Très bonnes performances

Très bonnes performances Partie photo très réussie

Partie photo très réussie Charge rapide

Charge rapide Certifié IP68 On n’aime pas Autonomie faible par rapport à la concurrence

Autonomie faible par rapport à la concurrence Une tendance à chauffer

Une tendance à chauffer Uniquement en 256 Go de stockage

Le Honor Magic 4 Pro est le frère aîné du Magic 5 Pro. C’est également un smartphone haut de gamme, mais il est possible de le trouver à un prix plus abordable par rapport à la nouvelle version. Il possède un écran relativement similaire à celui du Magic 5 Pro avec une dalle OLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la partie photo, il dispose de 3 capteurs qui offrent de très belles images. Il est équipé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle de 50 Mpx. Son téléobjectif lui dispose de 64 Mpx. Sans être aussi bon que son cadet, les photos sont d’une qualité remarquable avec ce mobile.

Sa batterie de 4600 mAh garantit une journée d’autonomie, mais par rapport à d’autres modèles, cette dernière est un peu limitée. Enfin, il embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Cela lui offre d’excellentes performances pour un téléphone de cette catégorie. En bref, sans être aussi performant que le Honor Magic 5 Pro, il dispose d’un très bon rapport qualité/prix pour un smartphone haut de gamme.

Honor Magic6 Lite, le meilleur smartphone à moins de 400 euros

Honor Magic6 Lite Le meilleur smartphone à moins de 400 euros

349€ Voir l’offre On aime Tarif très attractif

Tarif très attractif Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Bonne qualité photo dans l’ensemble

Bonne qualité photo dans l’ensemble Design très réussi On n’aime pas Performances un peu limitées

Performances un peu limitées Charge lente

Le Honor Magic6 Lite vient de rejoindre le catalogue du fabricant chinois. Tout comme ses prédécesseurs, il se révèle être un des meilleurs smartphones de milieu de gamme sur le marché. Tout d’abord, il est équipé d’une dalle OLED rafraîchie à 60 ou 120 Hz. Cette dernière est également incurvée sur la longueur, et l’ensemble offre une très bonne qualité d’affichage. Ensuite, il possède le SoC Snapdragon 6 Gen 1 épaulé par 8 Go de ram.

Sur ce point, nous restons un peu sur notre faim. Cependant, ce processeur offre une bonne fluidité et il est capable de faire tourner des jeux mobiles dans de bonnes conditions. Sinon il dispose de 256 Go de capacité de stockage. D’autre part, le module photo se compose de 3 capteurs. On retrouve ici un grand angle de 108 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx.

Les clichés de jours sont très réussis, mais ce modèle est parfois en difficulté la nuit. Dernier point, sa batterie de 5300 mAh assure une excellente autonomie. Vous tiendrez aisément toute une journée sans le recharger. Enfin, on regrette que le chargeur de 25W ait besoin de plus d’une heure pour charger le Honor Magic6 Lite à 100%.

Honor 90, le parfait smartphone de milieu de gamme

Honor 90 Le parfait smartphone de milieu de gamme

349€ Voir l’offre

385€ Voir l’offre

399.90€ Voir l’offre

447.96€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre On aime Excellentes performances

Excellentes performances Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Qualité des selfies

Qualité des selfies Rendu des photos de jour

Rendu des photos de jour Charge rapide efficace On n’aime pas Module photo en difficulté la nuit

Module photo en difficulté la nuit Aucune certification IP

Aucune certification IP Pas de prise jack

Le Honor 90 est le dernier-né du fabricant chinois. C’est littéralement le modèle le plus récent du catalogue de la marque. Il se positionne comme un smartphone de milieu de gamme et sa fiche technique ne déçoit pas. Pour commencer, cet appareil est équipé de l’excellent processeur de Qualcomm le Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Ce dernier est épaulé par 12 Go de ram. D’ailleurs, il existe seulement en 512 Go de capacité de stockage.

Dans l’ensemble, vous pouvez faire tourner efficacement n’importe quel jeu mobile. Ensuite, on retrouve une dalle OLED LTPO de 6,7 pouces rafraîchi jusqu’à 120 Hz. De plus il est compatible HDR10+. La qualité d’affichage se révèle vraiment bonne. La petite particularité de ce produit se trouve du côté du système photo. En effet, il est équipé d’un capteur principal de 200 Mpx. De plus, ce dernier est accompagné par deux autres capteurs de 12 Mpx. Comme souvent dans cette catégorie, de jours les photos sont très réussies. Mais de nuit, le module est plus en difficulté.

Pour finir, sur ce point, il dispose d’un capteur avant de 50 Mpx de grande qualité. Pour conclure, il embarque une batterie de 5000 mAh offre une incroyable autonomie. Enfin, on trouve une charge rapide 66W capable de recharger le téléphone à 100% en seulement 50 minutes.

Honor 70, le smartphone Honor au meilleur rapport qualité/prix

Honor 70 Le smartphone Honor au meilleur rapport qualité/prix

190€ Voir l’offre

403€ Voir l’offre

432.33€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Bonne autonomie

Bonne autonomie Charge rapide

Charge rapide Qualité de l’écran

Qualité de l’écran Bonne qualité des photos On n’aime pas Qualité des photos la nuit

Qualité des photos la nuit Puissance du processeur limitée

Puissance du processeur limitée Absence d’étanchéité

Avec le Honor 70 on arrive sur les smartphones de milieu de gamme de la marque. C’est ce genre de modèles qui ont fait la renommée du fabricant. Tout d’abord, il est équipé d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz. La qualité de l’écran est vraiment excellente pour un produit de cette gamme.

Du côté de la photo, sans être le meilleur, il offre de belles images. Il est lui aussi équipé de 3 capteurs : un grand-angle de 54 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. On notera tout de même que la qualité des photos prises de nuit est assez faible. En termes de puissance, il est équipé du Snapdragon 778 G+ avec 8 Go de ram. Cela offre des performances honorables pour un téléphone de cette gamme.

Enfin, il embarque une batterie de 4800 mAh avec la possibilité de charge rapide. Vous pouvez boucler votre journée sans avoir à le recharger. Et on notera qu’à l’inverse des précédents modèles, le Honor 70 est un mobile particulièrement fin et léger. Il existe en version 128 et 256 Go de capacité de stockage. En résumé, c’est le smartphone de la marque qui offre probablement le meilleur rapport qualité/prix.

Honor 50, un mobile abordable et polyvalent

Honor 50 Un mobile abordable et polyvalent

318.98€ Voir l’offre

443€ Voir l’offre

449.35€ Voir l’offre

549€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Belle qualité d’écran

Belle qualité d’écran Les photos de nuit

Les photos de nuit Autonomie honorable

Autonomie honorable Charge rapide 66 watts On n’aime pas Qualité photo moyenne

Qualité photo moyenne Performances limitées pour jouer

Le Honor 50 est le prédécesseur du Honor 70. C’est également un smartphone de milieu de gamme, mais à un tarif encore plus abordable. Son écran est légèrement plus petit avec une dalle OLED de 6,57 pouces. Cette dernière dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il est équipé du processeur Snapdragon 778G. C’est un SoC de milieu de gamme, mais il offre des performances amplement suffisantes pour jouer.

La partie photo embarque 4 capteurs, dont un principal de 108 Mpx. Mais il faut dire que la qualité n’est pas au niveau des autres appareils de la marque. Même s’il faut reconnaître que le mode nuit est très efficace. En termes d’autonomie, il est équipé d’une batterie de 4300 mAh. Un peu léger sur le marché actuel, elle vous permettra tout de même de passer une journée sans avoir à recharger le téléphone. Et bien entendu on retrouve la traditionnelle charge rapide de 66 watts.

On rappellera aussi que ce smartphone a pu disposer des services Android dès sa sortie. Sinon, seulement une version 256 Go est proposée. Pour conclure, sans être le meilleur mobile de la marque, le Honor 50 est un modèle de choix pour les plus petits budgets.

Honor X7a, une grande autonomie à un prix abordable

Honor X7a Une grande autonomie à un prix abordable

127.43€ Voir l’offre

139€ Voir l’offre

142€ Voir l’offre

159€ Voir l’offre

159€ Voir l’offre On aime Autonomie impressionante

Autonomie impressionante Tarif très abordable

Tarif très abordable Beau design

Beau design Charge rapide efficace

Charge rapide efficace Bon sytème photo On n’aime pas Faibles performances dans l’ensemble

Faibles performances dans l’ensemble Qualité d’écran un peu faible

Le Honor X7a est le dernier-né des smartphones d’entrée de gamme du fabricant chinois. Et avec un tarif de départ à 240 euros, voire moins chez certains revendeurs, il a tout pour plaire dans sa catégorie. Son écran dispose d’une dalle LCD de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec sa définition HD+ il faut reconnaître que la qualité est assez faible pour un mobile récent.

En termes de puissance, il peut compter sur un processeur MediaTek MT6765H accompagné de seulement 4 Go de ram. Il existe dans une seule version de 128 Go de stockage. En bref, il n’a pas été étudié pour jouer. Mais son véritable point fort se trouve du côté de son autonomie. En effet, il dispose d’une batterie de 5330 mAh. Avec une telle capacité difficile de se retrouver à court de batteries. La marque garantie jusqu’à 24 heures d’écoutes de musique avec la batterie pleine. Et ce modèle a la particularité de disposer de la charge rapide 22,5 watts.

Côté photo, il embarque 4 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. La qualité des photos est plus que correcte pour ce type de smartphone. Pour résumer, si vous avez besoin d’un téléphone peu cher et avec une incroyable autonomie, le Honor X7a est fait pour vous.

🧐 Quelle est l’origine de la marque Honor ?

À l’origine, Honor était une filiale de la marque chinoise Huawei créée en 2013. Mais avec les sanctions américaines contre le géant chinois, Honor a fini par obtenir son indépendance vis-à-vis de la maison mère en 2020. D’abord spécialisée dans les mobiles d’entrée et de milieu de gamme, la marque a commencé à développer des produits premium.

Elle est réputée pour offrir un excellent rapport qualité/prix en matière de smartphones. Cependant avec un prix à plus de 1000 euros, le Magic 5 Pro dénote un peu des autres téléphones du fabricant. Mais la marque ne vend pas uniquement des téléphones. Au fil du temps, elle s’est diversifiée pour proposer des ordinateurs, tablettes, montres connectées et même des écouteurs sans fil.

📲 Quel est l’intérêt d’acheter un smartphone Honor ?

Comme expliqué précédemment, le grand point fort des smartphones Honor est le rapport qualité/prix. Sans être le meilleur fabricant du marché, il propose des produits de qualité à des tarifs souvent plus abordables que ceux de ses concurrents. Et il se pose comme une véritable alternative aux produits Huawei privés des services Google. Les modèles de cette sélection disposent tous du service Android.

Mais ils ont en plus une surcouche avec le MagicOS. Il n’est pas au niveau du OxygenOS de Oppo. Bien entendu, cette partie-là dépend des goûts de chacun. Dans tous les cas, si vous cherchez un smartphone aux bonnes performances avec un prix intéressant, Honor est une marque sur laquelle on peut compter. Et pour ceux qui recherchent un produit haut de gamme, le Magic 4 Pro et 5 Pro, disposent de fiches techniques très solides.

