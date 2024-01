Meilleurs smartphones à moins de 400 euros : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 400 €

Motorola Edge 40 Neo, le dernier-né des smartphones Motorola
Google Pixel 6a, le meilleur smartphone à moins de 400 euros
Samsung Galaxy A34 5G, le meilleur rapport qualité/prix pour un Galaxy

Si vous avez un budget limité, sachez qu’il est possible de trouver d’excellents smartphones pour un prix inférieur à 400 euros. À ce tarif, il existe des appareils avec un très bon rapport qualité/prix. Et de nos jours, à l’exception d’Apple, tous les fabricants proposent des mobiles dans cette tranche de prix. Vous devez vous en douter, mais au cours de ce guide d’achat, les marques chinoises seront les plus présentes.

Cependant, le géant Samsung a lui aussi quelques très bons produits dans cette catégorie. Dans cette gamme, les constructeurs n’ont pas besoin de faire beaucoup de compromis. Mais il existe une myriade de modèles différents et il peut être difficile de s’y retrouver. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 400 €.

Google Pixel 6a, le meilleur smartphone à moins de 400 euros

Google Pixel 6a Le meilleur smartphone à moins de 400 euros

326.84€ Voir l’offre

Superbe qualité d'affichage

Bonne qualité photo pour ce prix

Autonomie plus que convenable

Design toujours appréciable On n'aime pas Charge lente

Pas de lecteur cartes SD

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le Google Pixel 6a. Il existe une version plus récente, mais à moins de 400 euros vous trouverez difficilement un meilleur smartphone. Il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce dernier offre une très belle qualité d’affichage même si 90 Hz c’est toujours mieux. Côté puissance, il embarque le processeur de première génération Google Tensor épaulé par 6 Go de ram.

Cet appareil existe dans une unique version de 128 Go. Le système photo dispose de deux capteurs de 12 Mpx : un grand-angle et un ultra grand-angle. Et pour le coup la qualité des photos prises est honorable. Pour finir, il possède une batterie de 4410 mAh accompagné d’une charge rapide de 18 watts peu efficace. Sinon il tiendra aisément une journée sans avoir à le recharger. Dans tous les cas, c’est un des meilleurs modèles de sa catégorie et une bonne prote d’entrée pour découvrir les Google Pixel.

Motorola Edge 40 Neo, le dernier-né des smartphones Motorola

Motorola Edge 40 Neo Le dernier-né des smartphones Motorola

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

Design séduisant

Qualité suffisante du bloc photo…

Superbe qualité d'affichage (144 Hz)

Bonnes performances pour sa catégorie

Charge rapide efficace

Excellent rapport qualité/prix On n'aime pas Autonomie limitée en usage intensif

… mais manque de polyvalence

2 ans de mises à jour de l'OS et 3 ans de sécurité

On continue ce comparatif avec le Motorola Edge 40 Neo qui vient tout juste de débarquer sur le marché. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme au tarif officiel de 399€, ce qui lui permet tout pile de s’insérer dans notre sélection. Sinon, du côté de la fiche technique, on retrouve un écran P-Oled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Pour cette gamme, la qualité d’affichage est tout simplement excellente. De plus, il est compatible HDR10+.

Ensuite, on retrouve un processeur Mediatek Dimensity 7030 épaulé par 12 Go de ram. Une nouvelle fois, c’est du très solide pour un appareil de milieu de gamme. Cependant, il faut quand même éviter de trop le pousser en gaming (notamment avec les jeux 3D). Mais quoiqu’il arrive, pour ce prix, difficile, trouver chez la concurrence. D’un autre côté, son module photo comprend un ensemble de deux capteurs. Il s’agit ici d’un grand-angle de 50 Mpx et d’un ultra-grand-angle de 13 Mpx. Dans l’ensemble, le résultat est correct, mais on regrette l’absence d’un téléobjectif qui aurait pu offrir plus de polyvalence.

Dernier point, il possède une batterie de 5000 mAh offrant aisément une journée d’autonomie. Cependant, il vaut mieux éviter de passer la dalle en 144 Hz. Sinon, sa charge de 68W est capable de recharger le mobile en moins d’une heure. En résumé, même si Motorola n’est plus sur le devant de la scène, le fabricant nous offre ici un des meilleurs smartphones en milieu de gamme du marché avec son Edge 40 Neo.

OnePlus Nord CE 3 Lite, le meilleur rapport qualité/prix

OnePlus Nord CE 3 Lite Le meilleur rapport qualité/prix

218.50€ Voir l’offre

Bonnes performances

Qualité d'affichage correcte

Connectique complète

Excellente autonomie

Port Micro SD On n'aime pas Système photo médiocre

Pas vraiment le meilleur pour jouer

Le Nord CE 3 Lite est un des derniers-nés du fabricant chinois OnePlus. Et dans sa tranche de prix, c’est celui qui offre sûrement le meilleur rapport qualité/prix. De plus il est compatible 5G. D’ailleurs il embarque le processeur Snapdragon 695 5G couplé à 8 Go de ram. La puce offre une bonne puissance, mais pour le gaming on peut trouver mieux.

Il possède un écran LCD de 6,72 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La qualité de ce dernier est correcte. Pour le volet photo, on retrouve un ensemble de 3 capteurs dont : un grand-angle de 108 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un autre de profondeur de 2 Mpx. Sur le papier c’est excellent et pourtant le rendu se révèle médiocre. La partie photo est la principale faiblesse de ce smartphone.

D’un autre côté, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui offre une autonomie de plus ou moins deux jours. Il est compatible avec la charge rapide 67 watts. Cette dernière est capable de charger l’appareil à 100% en moins de 45 minutes. Enfin, il possède une prise jack, un port pour carte mémoire microSD et existe dans une unique version de 128 Go.

Poco F4, un smartphone gaming abordable

Poco F4 Un smartphone gaming abordable

286.05€ Voir l’offre

289.99€ Voir l’offre

Très bonnes performances

Bonne qualité d'affichage

Charge rapide efficace

Design réussi On n'aime pas Absence port microSD

Autonomie un peu faible

Volet photo en retrait

Si vous recherchez un bon smartphone gaming à moins de 400 euros, le Poco F4 est probablement le modèle qu’il vous faut. Il n’est pas équipé d’un processeur de dernière génération, mais de la puce Snapdragon 870 accompagnée par 8 Go de ram. Au final, avec ses caractéristiques vous n’aurez aucun problème, peu importe le jeu mobile.

Sinon, il dispose d’un écran Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement non adaptatif de 120 Hz. D’ailleurs, depuis les paramètres, il est possible d’ajuster les réglages de ce dernier. Côté photo, ce n’est pas le plus à l’aise. On trouve ici 3 capteurs : un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Le rendu est médiocre surtout de nuit, mais c’est rarement le point fort des modèles gaming.

Pour conclure, il embarque une batterie de 4500 mAh à l’autonomie un peu légère. Cependant, sa charge rapide de 66 watts est capable de charger le téléphone à 100% en moins de 45 minutes. Dans tous les cas, le Poco F4 est un très bon choix pour un smartphone gaming abordable.

Samsung Galaxy A34 5G, le meilleur rapport qualité/prix pour un Galaxy

Samsung Galaxy A34 5G Le meilleur rapport qualité/prix pour un Galaxy

249.98€ Voir l’offre

288.99€ Voir l’offre

291.40€ Voir l’offre

303.28€ Voir l’offre

306€ Voir l’offre

319€ Voir l’offre

329€ Voir l’offre

329€ Voir l’offre

383€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

Bonnes performances

Excellente autonomie

Qualité de l'écran

Port microSD

Certification IP67 On n'aime pas Photo de nuit en retrait

Charge un peu lente

Le Samsung A34 5G est le dernier smartphone milieu de gamme à avoir rejoint le catalogue Samsung. Et comme souvent avec le géant coréen, la qualité est au rendez-vous. Déjà, il embarque un écran Amoled de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier offre une superbe qualité d’affichage. Ensuite, il dispose du processeur Mediatek Dimensity 1080, épaulé par 6 ou 8 Go de ram selon la version. D’ailleurs il existe dans de deux capacités de stockage différentes : 128 et 256 Go. Il est possible de trouver les deux modèles sous la barre des 400 euros et ils sont compatibles 5G comme le nom l’indique.

Pour le volet photo, on trouve un grand angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. La qualité photo est bonne sauf de nuit, où le module est plus en difficulté. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh offre une superbe autonomie, mais sa charge filaire 25 watts est assez décevante. Seul bémol, l’absence de prise jack. On aurait bien aimé en avoir une avec ce smartphone Samsung Galaxy A34 5G.

Realme 9 Pro+ 5G, le meilleur photophone à moins de 400 euros

Realme 9 Pro+ 5G Le meilleur photophone à moins de 400 euros

376.69€ Voir l’offre

393€ Voir l’offre

442.67€ Voir l’offre

Qualité de l'écran

Charge rapide

Compact et design

Bonne autonomie

Volet photo très réussi On n'aime pas Absence port microSD

Aucune certification IP

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons le Realme 9 Pro+ 5G. Ce dernier en plus de disposer de la 5G se démarque par la qualité de son bloc photo. En effet, on trouve ici un ensemble de 3 capteurs, dont un principal Sony IMX766 de 50 Mpx. Les deux autres sont un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, les photos prises sont très belles et même de nuit le Realme 9 Pro+ tire son épingle du jeu. Chose rare, même chez certains smartphones plus onéreux.

Sinon son écran est équipé d’une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté puissance, il embarque un processeur Dimensity 920 couplé à 6 ou 8 Go de ram. Sur ce point, c’est correct pour sa catégorie. Il est disponible en 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Mais cette dernière voit son prix dépasser les 400 euros chez certains revendeurs.

Enfin, il possède une batterie de 4500 mAh suffisante pour une journée d’utilisation. La charge rapide 60 watts est vraiment bonne. Elle peut recharger à 100% l’appareil en moins de 45 minutes. Pour résumer, si la partie photo est essentielle pour vous, on ne peut que conseiller ce Realme 9 Pro+ 5G.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, un très bon milieu de gamme

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Un très bon milieu de gamme

184.90€ Voir l’offre

211.90€ Voir l’offre

227.80€ Voir l’offre

Performances correctes

Bonne qualité d'affichage

Excellente autonomie

Recharge rapide performante

Volet photo convaincant On n'aime pas Partie vidéo peu convaincante

Seulement IP53

On vous propose ici un deuxième smartphone Xiaomi, le Redmi Note 11 Pro 5G. Celui-ci offre un excellent rapport qualité/prix. Tout d’abord, il possède un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 ou 90 Hz. Le premier permettant d’économiser la batterie. Ensuite, niveau processeur, on trouve un Snapdragon 695 épaulé par 8 Go de ram. Sur ce point on peut trouver mieux, notamment niveau gaming.

Il embarque un ensemble de 3 capteurs : un grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, le rendu est convaincant de jour, mais un peu moins de nuit. Sa batterie de 5000 mAh lui offre une incroyable autonomie. De plus, il dispose de la charge rapide 67 watts qui se révèle très efficace. Pour terminer, il existe dans deux versions de 128 ou 256 Go de capacité de stockage.

Honor Magic6 Lite, le meilleur écran à moins de 400 euros

Honor Magic6 Lite le meilleur écran à moins de 400 euros
On aime Qualité générale de l'écran

Photos au grand-angle très jolies

Très bonne autonomie

Fréquence de balayage de 120 Hz On n'aime pas Photos à l'ultra grand-angle perfectible

Objectif macro loin d'être indispensable

Performances limitées sur des jeux lourds

Si le Honor Magic6 Lite sort officiellement le 25 janvier, il a déjà pu intégrer notre banc de test. Et il s’avère que ce smartphone en a sous le capot. Il est doté d’un somptueux écran OLED affichant une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, qui peut être réglé à 60 afin d’économiser de la batterie. Selon nos tests, la luminosité maximale a été relevée à 597 nits, ce qui ne pose aucun souci pour la lecture en plein soleil.

En ce qui concerne le calibrage des couleurs, on obtient un delta E moyen de 2,0 en changeant le profil colorimétrique appelé Couleurs normales, ce qui est excellent. Côté photo, le téléphone est aussi plutôt bien garni grâce à un module triple capteurs photo. Le grand-angle de 108 Mpx livre des clichés saisissants, notamment grâce à la technologie pixel binning.

Il possède une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 5300 mAh et permet au Honor Magic6 Lite de tenir largement un jour et demi en utilisation normale. Côté jeu, sa puce snapdragon 6 Gen 1 suffira pour lancer des softs pas trop gourmands, mais elle montrera vite ses limites sur des titres très lourds. Pour terminer, le fabricant chinois met en avant la solidité à toute épreuve de sa dalle OLED. Elle est censée résister à une chute de 1,5 mètres, quel que soit l’angle.

🤔 Quelle marque dois-je choisir pour un smartphone à moins de 400 euros ?

Vous l’aurez compris lors de la lecture ce comparatif, mais si vous voulez un smartphone à moins de 400 euros, il faudra en général vous tourner vers les constructeurs chinois. Parmi ces derniers, on peut citer : Honor, Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo et même Huawei. Toutes ces marques disposent d’appareils au très bon rapport qualité/prix. Mais elles ne sont pas les seules.

Tout d’abord Samsung, a lui aussi un catalogue très étoffé de modèles d’entrée et de milieu de gamme. Peu importe ce que vous recherchez, il est toujours possible de trouver son bonheur chez Samsung. Sinon Google, via sa gamme Pixel, est aussi une solution. Vous ne trouverez pas la dernière génération Pixel 7 à moins de 400 euros. Mais en vous tournant vers des produits plus anciens, vous devrez trouver de bon compromis. Enfin, on le précise tout de même, mais il est presque impossible de trouver un iPhone performant à ce tarif.

📱 Que peut-on espérer d’un smartphone de milieu de gamme ?

Actuellement, il est possible de trouver des modèles bien équipés dans cette tranche de prix. Certains constructeurs mettent plus l’accent sur le bloc photo ou la qualité d’affichage, mais dans l’ensemble, il y a peu de compromis à faire.

Cependant, même si certains smartphones embarquent de bons processeurs, vous ne trouverez pas non plus les puces les plus puissantes. De même pour la charge rapide sans fil, cette dernière est rare à moins de 400 euros. Cependant la charge rapide filaire se révèle souvent efficace. Côté stockage la plupart des appareils disposent de 128 ou 256 Go, ce qui est suffisant. Au besoin, certains ont des ports pour carte mémoire microSD. La seule chose vraiment difficile à trouver à ce prix est une certification IP. Cette dernière est assez rare sur les modèles que nous avons présentés.

Mais vous voulez un photophone ou un smartphone gaming vraiment performant, il va falloir monter en gamme. Pour cela, vous pouvez vous référer à nos différents guides juste en dessous.

