Battlefield 2042 est l’un des jeux les plus mal notés sur Steam

Battlefield 2042, le nouveau FPS de DICE, est entré dans l’histoire, mais pas d’une manière positive. Il fait désormais partie du top 10 des jeux les plus mal notés de tous les temps sur Steam. Seulement quelques jours après sa sortie, Battlefield 2042 est devenu le huitième jeu le moins bien noté de l’histoire de Steam. On le retrouve effectivement dans le « Hall of Shame » du site Steam250 qui classe les jeux Steam.

Battlefield 2042 – Crédit : Electronic Arts

Le FPS multijoueur qui mise sur l’inclusion avec un personnage non-binaire jouable était pourtant particulièrement attendu par les joueurs fans de la franchise. Mais alors, que s’est-il passé pour que Battlefield 2042 reçoive un accueil aussi mitigé sur la plateforme de jeux vidéo ?

Battlefield 2042 a déjà plus de 30 000 évaluations négatives sur Steam

Depuis sa sortie le 19 novembre dernier, Battlefield 2042 essuie de nombreuses critiques négatives qui sont même parfois désastreuses. Sur un peu plus de 40 000 évaluations, près de 31 000 sont négatives à l’heure où cet article est écrit. Parmi les dizaines de milliers de critiques, les joueurs se plaignent de bugs et d’une mauvaise optimisation, mais pas seulement.

De nombreux joueurs critiquent également le gameplay et les mécaniques de jeu. Certains affirment que « les maps sont complètement déséquilibrées » et qu’il n’y a « aucun équilibre dans les armes ». Un joueur a même déclaré que « c’est inacceptable de sortir un jeu dans l’état où il est actuellement ». Les évaluations de Battlefield 2042 partagent souvent un point commun en dehors des bugs et de l’optimisation. Les cartes seraient beaucoup trop grandes pour un Battlefield et les joueurs auraient du mal à retrouver l’esprit du jeu comme dans les précédents opus. D’ailleurs, les énormes serveurs de 128 places utilisent des bots pour combler le manque de joueurs.

Enfin, DICE va probablement corriger les bugs et améliorer l’optimisation dès les prochains patchs. Néanmoins, nous ne savons pas encore si cela sera suffisant pour faire remonter les évaluations positives. En attendant, les joueurs sont plutôt déçus de Battlefield 2042 dans l’ensemble.

Source : ComicBook