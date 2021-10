Battlefield 2042 : un personnage non-binaire sera jouable

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, un personnage non-binaire sera jouable dans Battlefield 2042. Le community manager en chef d’Electronic Arts l’a confirmé sur Twitter. La Spécialiste s’appelle Sundance et utilise des pronoms non genrés.

Les jeux vidéo sont de plus en plus inclusifs. Les personnages mis en scène ont des identités de genre, des orientations sexuelles et des origines variées. À ce jour, le battle royale Apex Legends est considéré comme étant le jeu le plus inclusif. Il pourrait cependant bientôt se faire détrôner par d’autres jeux. Par exemple, les développeurs de Diablo 4 en cours de développement ont confirmé que ce sera l’opus le plus inclusif de la série.

Emma « Sundance » Rosier dans Battlefield 2042 – Crédit : Electronic Arts

De son côté, Battlefield 2042 dont la sortie est attendue pour le 19 novembre prochain introduit pour la première fois dans l’histoire de la franchise un personnage jouable non binaire. Le célèbre FPS multijoueur attendu avec impatience proposera aux joueurs une dizaine de Spécialistes jouables qui remplacent les quatre classes habituelles : Assaut, Médecin, Éclaireur et Soutien. De plus, les joueurs pourront s’affronter sur d’énormes serveurs qui seront remplis par des bots s’il n’y a pas suffisamment de monde.

La Spécialiste Sundance de Battlefield 2042 est non binaire

Electronic Arts a confirmé que la Spécialiste Emma « Sundance » Rosier est non-binaire. Le personnage est né en France, spécialisé dans les explosifs intelligents et équipé d’une wingsuit pour se déployer en urgence. Sundance fait partie de la classe Assaut.

Sur Twitter, le community manager d’Electronic Arts Kevin Johnson a partagé la présentation de Sundance en vidéo. Il a également décrit le personnage en utilisant les pronoms non genrés « they » et « them » en anglais qui se traduisent par « ils/elles » et « eux » en français. Une fan a alors demandé si Sundance est non-binaire. Le community manager en chef, Adam Freeman, a répondu : « Oui. Sundance est non binaire et utilise les pronoms They/Them ».

Yep. Sundance is non-binary and uses the Pronouns They/Them. — Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) October 21, 2021

Il est important de rappeler que Battlefield 2042 ne disposera pas d’un mode campagne. Cela signifie que les personnages n’auront aucun impact véritable dans le jeu. Les joueurs les choisissent en multijoueur pour leurs capacités de combat et non pour leur histoire. Ainsi, il est probable que de nombreux joueurs ne soient même pas au courant de l’identité de Sundance. Quoi qu’il en soit, les fans sont contents de voir que Battlefield 2042 fait un pas de plus vers l’inclusivité dans les jeux vidéo.

Source : PC Gamer