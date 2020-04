Battlestar Galactica : regardez gratuitement les 4 saisons en streaming (et légalement)

Vous trouvez les semaines de plus en plus longues et avez épuisé le catalogue de votre service de streaming ? C’est peut-être le moment de vous replonger dans une œuvre culte du petit écran, avec les 4 saisons de la saga Battlestar Galactica, en ce moment disponibles gratuitement sur la chaîne Syfy.

Ces 4 saisons représentent un beau marathon de 73 épisodes, auxquels s’ajoutent les deux films spin-offs Battlestar Galactica: Razor Battlestar et Galactica: The Plan. Syfy étant une chaîne américaine, l’offre ne fonctionne malheureusement qu’aux États-Unis. Il est néanmoins possible d’y accéder depuis la France en passant par un VPN.

Si vous n’êtes pas familier avec l’utilisation d’un VPN, consultez notre guide pour installer et configurer facilement un VPN. Plusieurs services de VPN offrent des périodes d’essai gratuites de 30 jours, ce qui est suffisant pour visionner les 4 saisons de BSG. Parmi les plus populaires, on trouve notamment NordVPN, ZenMate ou encore UltraVPN. À noter que la fonction VPN d’Opéra ne fonctionne pas ici. Enfin, sachez que pour profiter de ce beau cadeau de Syfy, il faudra supporter les coupures publicitaires que la chaîne a glissées dans chaque épisode et surtout ne pas rechigner à regarder la série en VO avec, au mieux, les sous-titres en anglais.

Bientôt une nouvelle série spin-off de Battlestar Galactica

Plus de 15 ans après sa diffusion, Battlestar Galactica est toujours considérée comme une série culte par le public et les critiques. Son showrunner Roland D. Moore, scénariste de la saga Star Trek dans les années 90, avait su à l’époque bousculer les codes du genre pour livrer une série de SF plus réaliste et plus humaine que ses prédécesseurs.

La popularité du show continue d’ailleurs d’inspirer les auteurs. Sam Esmail, créateur de Mr. Robot, a en effet annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle série inspirée de l’univers de Battlestart Galactica. Il ne s’agira visiblement pas d’un remake. L’histoire et les personnages seront différents, mais les scénaristes resteront « fidèles à l’esprit de Battlestar », a déclaré le showrunner. La série sera lancée sur Peacock, le nouveau service de streaming de NBCUniversal.

D’autres contenus gratuits pendant le confinement

Pour aider à faire passer cette période de confinement, de plus en plus de services ou chaînes TV proposent des contenus gratuits. En France, ce sont Canal+ et Orange qui ont ouvert le bal. Malheureusement, ces offres ont pris fin hier le 31 mars. Les opérateurs Bouygues Telecom, SFR et Freebox proposent cependant encore des chaînes gratuites, la plupart jusqu’au 30 avril prochain. Amazon Prime Video offre de son côté des films et séries jeunesse que l’on peut visionner même sans abonnement. Notons également que l’INA propose également un accès gratuit pendant trois mois à sa plateforme de streaming Madelen.

