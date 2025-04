Beetlejuice, un 3ème film est confirmé

Alors qu’il aura fallu attendre plus de 35 ans entre le 1er film BeetleJuice, de 1988, et sa suite en 2024, il semblerait que nous ayons nettement moins de temps à attendre pour la sortie du 3ème opus.

Beetlejuice

Cela fait maintenant 7 mois que Beetlejuice Beetlejuice est sorti dans les salles, rapportant au passage plus de 451 millions de dollars au box-office mondial. Cette suite du film de Tim Burton de 1988, a fait un tel carton que Warner Bros n’attendra pas 36 ans pour réaliser un troisième volet.

Mike De Luca et Pam Abdy, coprésidents et directeurs généraux de Warner Bros Pictures, ont d’ailleurs annoncé dans un interview exclusif à Deadline que “l’encre des contrats n’est peut-être pas encore sèche, mais c’est imminent”, signifiant que les négociations étaient en phase finale.

Casting ? Réalisation ? Que sait-on de Beetlejuice 3 ?

D’après ce que l’on sait, Michael Keaton serait partant pour reprendre le rôle de l’emblématique bio-exorciste dont il ne faut pas prononcer le nom 3 fois de suite. C’est d’ailleurs l’acteur lui-même qui a inventé le look et l’allure inimitable du personnage.

Quant à Jenna Ortega et Winona Ryder, elles ne se sont pas encore prononcées pour reprendre leurs rôles d’Astrid et Lydia Deetz.

Et Tim Burton ? le réalisateur légendaire avait déclaré l’année dernière, lors de la sortie du deuxième film : “S’il faut encore attendre aussi longtemps, j’aurais presque 100 ans ! Donc peut-être, mais j’en doute.“ Warner Bros l’aura certainement entendu et exaucé ses voeux en programmant rapidement le 3ème volet des aventures de Beetlejuice.

D’autres belles suites à l’horizon

L’interview à Deadline de Mike De Luca et Pam Abdy, fait aussi état de bien d’autres suites à dépoussiérer, attirant non seulement les jeunes générations, mais aussi les plus anciennes par nostalgie.

Il semblerait que le studio planifie également la reprise du film à succès The Bodyguard (Kevin Costner-Whitney Houston), avec le réalisateur Sam Wrench (Taylor Swift : The Eras Tour move) et Jonathan A. Abrams (qui a écrit le scénario de Juror No. 2, réalisé par Clint Eastwood).

Autre bonne nouvelle annoncée par Pam Abdy : “Andy Serkis fait le film Gollum, Drew Goddard écrit un nouveau Matrix. Nous sommes ravis qu’Amblin développe avec Chris Columbus de nouvelles entrées dans les franchises Gremlins et Goonies.”