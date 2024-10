Tom Holland confirme l’arrivée de Spider-Man 4 et dévoile la date de début de tournage

© Sony Pictures

Cela fait longtemps que les fans attendent la suite des aventures de l’homme araignée. Parmi-eux, un fan pas comme les autres : Tom Holland, l’acteur qui incarne Peter Parker dans les dernières productions Marvel (après Tobey Maguire et Andrew Garfield).

Après l’immense succès du troisième volet des aventures de ce Peter Parker nouvelle génération, Spider-Man: No Way Home (2021), dont le scénario introduisait de nombreuses versions de Spider-Man provenant des films antérieurs Tom Holland avait d’ailleurs commencé doucement à parler de la suite du projet.

L’univers de l’homme araignée développé par Marvel au cours des années commence à être plutôt extensif, au point de se demander dans quel ordre regarder chaque création.

Spider-Man 4 : c’est pour bientôt ?

Invité de l’émission The Tonight Show with Jimmy Fallon, Tom Holland a été questionné par le présentateur américain sur les suites des aventures de Spider-Man, de quoi permettre aux fans de se rassurer sur certains points.

La star a alors annoncé que le tournage du film tant attendu devrait commencer à l’été 2025.

Si aucune annonce officielle n’a été faite par les Studios Marvel, ni par Sony Pictures, des rumeurs vont bon train depuis un moment (certaines ont d’ailleurs parfois pour source Tom Holland lui-même, ce qui lui pose parfois quelques problèmes).

Ainsi, il semblerait que les scénaristes des précédents films, Chris McKenna et Erik Sommers auraient repris du service pour ce quatrième opus. Par contre, le film pourrait accueillir un nouveau réalisateur en la personne de Denis Daniel Cretton, remplaçant alors Jon Watts. Cretton est un réalisateur bien connu des fans de Marvel puisqu’on lui doit entre autres Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et la future série Wonder Man.

En ce qui concerne le scénario, rien n’a fuité pour le moment, même Tom Holland a tenu sans langue après avoir reçu la première version.

Évidemment, les théories sont nombreuses, certaines parlant d’un cross-over avec Venom, ou l’arrivée du dernier méchant en date, Knull, dans la licence Spider-Man.