Bitdefender met fin à son antivirus gratuit

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Bitdefender Antivirus Free Edition. Bitdefender vient effectivement d’annoncer que son antivirus gratuit sera abandonné à partir du 1er janvier 2022. La société d’origine roumaine l’a confirmé par e-mail aux utilisateurs de la version gratuite de son antivirus.

Bitdefender Antivirus Free Edition est un antivirus gratuit réputé pour son efficacité et son faible impact sur le système d’exploitation. Comme toutes les solutions de cybersécurité de Bitdefender, le logiciel fonctionne discrètement en arrière-plan sans ralentir les performances du système.

Le support technique de Bitdefender Antivirus Free Edition se terminera le 30 juin 2022

Bitdefender propose plusieurs solutions de cybersécurité en plus de l’antivirus gratuit. Il y a notamment Bitdefender Internet Security prévu pour 3 appareils et une sécurité optimale en ligne. La solution complète s’appelle Bitdefender Total Security et elle protège jusqu’à 5 appareils. Pour les familles, le Bitdefender Family Pack permet de profiter d’une sécurité complète et optimale sur 15 appareils par foyer au maximum.

Bitdefender Antivirus Free Edition est un logiciel populaire, alors pourquoi l’arrêter ? En fait, la société a expliqué que l’industrie de la sécurité a connu d’énormes changements. Par conséquent, le développement de ses produits a été impacté. L’antivirus gratuit est donc victime de ces changements.

L’antivirus gratuit ne sera plus disponible au téléchargement à compter du 1er janvier 2022. Si vous l’utilisez déjà, Bitdefender continuera à offrir un support technique jusqu’au 30 juin 2022. Cela vous donne un peu de temps pour choisir un nouvel antivirus gratuit. Nous vous avons d’ailleurs préparé une liste des meilleurs antivirus gratuits pour protéger votre PC.

Enfin, si vous appréciez les avantages et les fonctionnalités de Bitdefender, l’entreprise a préparé une offre spéciale. Tous les utilisateurs de Bitdefender Antivirus Free Edition peuvent acheter Bitdefender Total Security à prix réduit. L’abonnement d’un an à Bitdefender Total Security est soldé à 9,99 € au lieu de 79,99 € si vous utilisez Bitdefender Antivirus Free Edition. Cette promotion est valable jusqu’au 31 décembre seulement.

