Fallout : la série arrive plus tôt que prévu, et la saison 2 vient déjà d’être annoncée

Fallout série TV Amazon

L’univers post-apocalyptique de Fallout s’étend sur le petit écran. Alors que le premier épisode de la série Amazon Prime Video sort ce mercredi 10 avril (un jour plus tôt que prévu), une information réjouira les amateurs de la franchise : une deuxième saison semble d’ores et déjà actée.

La série Fallout est renouvelée pour une deuxième saison avant même la diffusion du premier épisode

Selon un rapport de Variety, la California Film Commission aurait accordé un allégement fiscal de 152 millions de dollars à plusieurs productions télévisées, dont la saison 2 de Fallout. Avec un budget colossal de 153 millions de dollars uniquement pour cette suite, la série s’annonce comme une adaptation ambitieuse.

Le tournage de la première saison s’est déroulé principalement à New York, avec quelques incursions en Utah. La Californie prendra le relais pour la saison suivante, profitant d’incitations fiscales avantageuses.

Côté créatif, on retrouve Jonathan Nolan, producteur exécutif et scénariste de renom (The Dark Knight, Interstellar), en véritable passionné de la saga. C’est Fallout 3 qui l’a plongé dans cet univers : « Je ne connaissais pas vraiment la franchise et j’avais besoin d’un divertissement », explique-t-il. Il ajoute sur le ton de la plaisanterie : « Si The Dark Knight Rises a connu un léger retard, c’est peut-être en partie à cause de Fallout 3 ! ».

The end of the world is coming, just a little sooner than expected. FALLOUT, now arriving April 10 @ 6 p.m. PT. pic.twitter.com/9AcWR9uAqQ — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 9, 2024

Les fans des jeux vidéo peuvent être rassurés. Si l’on ne retrouvera sans doute pas les bugs et glitches caractéristiques de la franchise, l’esprit de Fallout semble bel et bien respecté. Todd Howard, de Bethesda Softworks (développeur des jeux Fallout), a même confié que certaines idées proposées par Amazon ont dû être refusées, car le studio les réserve pour Fallout 5.

Cette information s’inscrit dans une tendance plus large d’adaptation de licences vidéoludiques pour le petit écran. De The Last of Us sur HBO à Resident Evil sur Netflix, de nombreux projets sont en cours. Ces adaptations visent à séduire un public large, au-delà des fans des jeux eux-mêmes. Gage de réussite ? Pas nécessairement.

Mais l’arrivée de Fallout témoigne de l’intérêt grandissant des studios pour ces univers vidéoludiques populaires. Pour les fans, c’est l’espoir de voir leur monde vidéoludique préféré fidèlement et originalement retranscrit en live action. Réponse dès mercredi.