Black Widow dévoile l’arme la plus puissante du MCU

En ouvrant le champ des possibles à de nouvelles histoires, Black Widow dévoile également ce que pourrait être l’arme la plus puissante du MCU.

En offrant à Natasha Romanoff son premier long-métrage solo, Marvel vient également de bouleverser le futur de son univers. En effet, le film dévoile ce que pourrait être l’arme la plus puissante jamais utilisée : le contrôle mental chimique. Dreykov aurait entre les mains un atout de taille pour mettre à mal les héros dans les prochaines années. Utilisée pour contrer les veuves noires, cette arme pourrait faire bien des ravages bien plus étendus.

Black Widow dévoile une arme dévastatrice pour le futur du MCU – Crédit : Marvel Studios

Au-delà d’ouvrir de vastes possibilités quant aux futures histoires du MCU, Black Widow introduit donc la future menace contre laquelle les héros devront se battre. Si Dreykov parvient à laver le cerveau des supers-héros, les choses pourraient prendre une tournure désastreuse dans les prochaines années.

Black Widow : le lavage de cerveau chimique pour nuire aux héros

Si elle croyait avoir anéanti la salle rouge en tuant Dreykov, Natasha découvre que ce dernier a finalement survécu. La salle rouge reprend donc ses activités, en utilisant le contrôle mental pour s’assurer que les futures veuves noires ne feront pas défection. Le lavage de cerveau n’est pas nouveau au sein du MCU. On peut prendre en exemple Bucky Barnes, victime d’un détournement cognitif pour le transformer en arme de destruction massive. La différence avec la méthode employée par Dreykov : le mode opératoire. En utilisant un procédé chimique, ce dernier serait ainsi capable d’administrer son « poison » à quiconque avec une facilité déconcertante et indétectable.

La méthode est aussi barbare que brutale. En effet, Yelena découvre que de nombreuses veuves noires en formation ne survivent pas à cette expérimentation. Il y a également cette scène troublante dans laquelle Melina utilise un cochon pour montrer le pouvoir de cette prise de contrôle cognitif. On la voit en effet ordonner à un animal d’arrêter de respirer. Une autre séquence montre une veuve noire poussée au suicide, sans que celle-ci ne parvienne à reprendre le contrôle de sa pensée pour éviter le pire. Alors si Dreykow injectait son arme aux plus grands supers-héros du MCU, les dommages collatéraux seraient plus que catastrophiques.

Même si Dreykov est mis hors d’état de nuire, rien empêche désormais un autre méchant de s’inspirer de son procédé. Si « la recette » tombait entre de mauvaises mains, l’avenir du MCU serait probablement marqué par bon nombre de catastrophes dans les rangs de ses protagonistes. Yelena, appelée à devenir la future Black Widow, pourrait alors jouer un rôle majeur pour tenter de mettre un terme à ce plan diabolique. Un conseil, si vous n’avez pas encore vu le film, n’attendez plus : vous risquez d’être aussi surpris que subjugué !

Source : Comicbook