Marvel : Scarlett Johansson confirme son départ après Black Widow

La mort de Natasha Romanoff dans Avengers ne connaîtra donc pas de revers. En effet, la comédienne Scarlett Johansson fera bien ses adieux au MCU avec la sortie prochaine de Black Widow. Si les fans attendaient que les créatifs puissent inverser son destin, il n’en sera finalement rien. Et ce choix semble tout à fait convenir à Johansson, fourmillant déjà de mille autres projets.

Scarlett Johansson confirme ses adieux au MCU – Crédit : Marvel Studios

Au cours d’une récente interview, l’actrice s’est confiée sans détour sur ce sujet brûlant. En paix avec cette décision, la star va enfin pouvoir aller naviguer vers de nouveaux univers, à la hauteur de son talent.

Johansson dit au revoir au MCU

Même si ce n’est pas simple, la comédienne semble avoir pris le recul nécessaire sur la situation.« Honnêtement, c’est toujours dur de quitter une fête quand elle fait encore rage. Black Widow sera frais, puissant et j’en suis vraiment contente. Je suis tellement fière du travail accompli pendant cette dernière décennie. C’est doux et amer de dire au revoir. Mais si vous aimez vraiment quelque chose, vous devez aussi savoir vous en libérer au bon moment » témoigne ainsi la comédienne.

En sous-texte, on comprend aisément que Johansson sait qu’elle ne pourra plus se renouveler dans le genre. Alors ce départ, loin d’être prématuré, reste sûrement la plus sage des décisions pour la suite de sa carrière. Black Widow permettra de livrer les derniers secrets sur la vie tumultueuse de Natasha. Et la boucle sera enfin bouclée pour de bon. Elle retrouvera sa famille russe, sa sœur de substitution et pourra percer les derniers secrets entourant son destin.

Tout indique désormais que Florence Pugh deviendra la nouvelle Black Widow. Mais rien n’empêche encore les scénaristes de penser à une résurrection et au retour de quelques anciennes figures disparues. Tout cela ne reste pour l’heure que pure spéculation. Reste à savoir si Yelena fera aussi bien que l’original. Attendu dans les prochains jours, ce nouvel opus promet donc d’offrir à Johansson des adieux en grandes pompes, malgré le désarroi certain des fans.

Source : We Got This Covered