Blade Runner et Alien arrivent en séries et Ridley Scott l’a confirmé

Ridley Scott fait beaucoup parler de lui en ce moment. Notamment depuis sa diatribe à l’encontre des films de super-héros. Mais c’est la première fois qu’il mentionne Blade Runner, qui pourtant avait déjà fait l’objet de rumeurs plus tôt cette année. Cette révélation a été faite lors d’une interview sur la chaine BBC.

Le show fera ses débuts sur un service de streaming, mais on ne sait pas lequel. De plus amples détails sur son intrigue et ses personnages sont eux aussi toujours tenus secrets. On ne sait pas non plus si cela affectera les espoirs de Denis Villeneuve de faire un autre film Blade Runner.

Pour rappel, Blade Runner a déjà fait l’objet d’une adaptation avec Blade Runner : Black Lotus, une série animée diffusée depuis le 14 novembre sur Adult Swim aux États-Unis. Elle devrait arriver prochainement en France sur la même chaîne.