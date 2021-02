Blizzard : Diablo 2 Resurrected annoncé et le trailer est disponible

L’univers Diablo est l’un des piliers de Blizzard. Suite à l’annonce de Diablo 4 lors de la Blizzcon 2019 et aux nombreuses rumeurs d’un remake de Diablo 2, les fans attendaient de pied ferme cette édition 2021. Si aucune date n’est encore annoncée, Blizzard a réalisé une présentation de ce que sera Resurrected. Le jeu est déjà disponible en précommande sur la boutique au prix de 39,99€. La société américaine a également profité de l’événement pour présenter une nouvelle classe de Diablo 4, le rôdeur.

Pack 2 en 1, Diablo 2 et LoD. Crédit : Blizzard

Lorsque l’on parle de remake d’un jeu mythique, la communauté a tendance à s’inquiéter. Ceux ayant joué à l’original craignent un massacre de leur jeu fétiche tandis que les autres peuvent ne pas en saisir l’intérêt. Blizzard semble avoir bien compris la problématique et souhaite rester le plus fidèle possible à l’esprit de la franchise.

Un remake fidèle à l’original ?

Lors de la présentation de Diablo 2, on peut y voir mêlées des images de la version originale ainsi que du remake. L’ambiance et la charte graphique semblent à première vue fidèles à l’original avec des rendus et des effets lumineux modernes. De plus, pour les nostalgiques, un mode « original » permettra de revivre l’expérience telle qu’ils l’ont connu à la manière du remake Starcraft. Voici la vidéo complète de l’annonce de Blizzard.

Autre annonce importante, Diablo 2 sera porté sur console et cross plateforme. Une aubaine pour le jeu multijoueur donc. Dans l’attente d’une date de sortie, il ne vous reste donc plus qu’à préparer vos hammerdin, javazon, barbare whirlwind, sorcière winter orb, nécro bone spirit, ele druide ou assa trap pour aller titiller Andarielle, Mephisto, Diablo, Baal et consorts dans un Tristram dévasté.

Les annonces de la Blizzcon

Bien évidemment, la Blizzcon de ce jour n’était pas consacrée qu’à Diablo 2, une nouvelle classe de Diablo 4 a également été annoncée. Le rodeur rejoint donc le barbare, le druide et la sorcière. La classe semble briller dans l’assassinat à l’aide de dagues et des mouvements fluides tout en ayant la capacité de maintenir la distance les adversaires par l’utilisation de l’arc.

Pour ses 30 ans, Blizzard a également annoncé son Arcade Collection. The Lost Viking, Rock N’ Roll Racing et Blackthorn furent les premiers gros succès de la firme et ont permis à Blizzard de se lancer dans de gros projets tels que Diablo et World of Warcraft. Ils seront disponibles dans un pack mais la date de sortie n’est pas encore connue.

World of Warcraft a encore été cette année un grand succès avec la sortie de Shadowlands. Alors que WoW est annoncé comme mort et enterré à chaque extension, elle s’est écoulée à 3,7 millions d’exemplaires le jour de sa sortie. Un record sur PC, battu par la suite par Cyberpunk 2077. Shadowlands a permis à Blizzard d’enregistrer un bénéfice net 50% supérieur à celui de l’année 2019.

La Blizzcon se poursuit aujourd’hui avec certainement de nouvelles annonces importantes à venir.

Source : arstechnica