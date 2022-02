Jouer à Bloodborne version PS1, c’est possible avec ce demake gratuit

Bloodborne PSX © LilithWalther

Que vous soyez en manque de Bloodborne, que vous l’attendiez toujours désespérément sur PC ou que vous priez pour une suite depuis 2015, nous avons un petit encas à vous proposer pour patienter. Si les fans du roguelike de FromSoftware attendent un portage sur PC Windows depuis 7 ans, leurs prières ont été exaucées à 15 % environ avec ce demake, disponible dès maintenant et gratuitement.

Rejouer à Bloodborne, mais avec de gros pixels

Bloodborne PSX est un projet développé par Lilith Walther. Il s’agit en réalité d’un demake du très populaire titre de FromSoftware, dont de nombreux joueurs sont tombés amoureux lors de son lancement en 2015. En développement depuis plusieurs années, il est enfin prêt et disponible au téléchargement, pour notre plus grand plaisir.

Lilith aura abattu un sacré travail en remettant un bon nombre d’éléments qui avaient fait le succès du titre, il y a sept ans. Même si tout est naturellement pixelisé, on retrouve par exemple la quasi-totalité de l’interface utilisateur, avec la barre de vie, de stamina, etc. On entend certaines musiques du jeu, les sons de certains ennemis, le fameux « YOU DIED », etc.

À l’heure actuelle, le jeu a déjà sa propre catégorie sur Twitch avec plus de 25 000 personnes en streaming. Une prouesse qui démontre bien à quel point l’engouement pour Blooborne est toujours aussi fort. Dans l’attente d’Elden Ring, le prochain titre de FromSoftware qui arrive très bientôt.

Si vous désirez essayer Bloodborne PSX, vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce lien. Vous remarquerez que beaucoup de petits détails ont été fidèlement transportés. Pour démonstration, cette vidéo comparative de 14 minutes avec les deux jeux mis côte à côte.