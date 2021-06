Elden Ring : gameplay et date de sortie dévoilés pour le jeu de FromSoftware et George R.R. Martin

Après deux ans de silence radio, Elden Ring refait surface à l’occasion du Summer Game Fest 2021. C’est le dernier-né de la saga des RPG de FromSoftware après Dark Souls, Bloodborne, Sekiro : Shadow Die Twice et Demon’s Souls qui a profité d’un excellent remake sur PS5 et qui pourrait être bientôt adapté au cinéma.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Les joueurs fans de ces titres qui ne laissent pas le droit à l’erreur sont d’autant plus impatients de mettre la main sur Elden Ring étant donné que le jeu est développé en collaboration avec le célèbre auteur George R.R. Martin qui est à l’origine de la saga littéraire du Trône de fer. D’ailleurs, George R.R. Martin a écrit des centaines de pages de Winds of Winter en 2020, mais il n’a pas encore terminé le roman tant attendu.

Il faut encore patienter quelques mois avant de pouvoir jouer à Elden Ring

Les joueurs ont eu l’excellente surprise de découvrir Elden Ring à la fin du stream qui a donné le coup d’envoi au Summer Game Fest 2021. L’évènement se terminera le 22 juillet. Plusieurs jeux ainsi que les prochains contenus des jeux actuels comme Among Us qui aura bientôt un mode cache-cache et une nouvelle carte y seront présentés en ligne.

Non seulement les joueurs ont pu découvrir du gameplay, mais aussi avoir une date de sortie précise. Elden Ring sortira donc le 21 janvier 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Le trailer de gameplay d’Elden Ring révèle des environnements sublimes, des boss très détaillés et même des séquences sur le dos d’une monture. Les combats semblent toujours demander autant de rigueur et la magie en fait partie intégrante. Nous n’avons pas encore plus de détails en ce qui concerne le gameplay d’Elden Ring, mais le trailer est en tout cas très prometteur.

De plus, l’éditeur Bandai Namco a confirmé que la version Xbox One d’Elden Ring profitera du Smart Delivery afin que les joueurs puissent en profiter aussi sur la console next-gen de Microsoft sans surcoût supplémentaire. Pour ce qui est des joueurs PS4, ils recevront la mise à niveau gratuite vers la PS5.

