Bloodborne 2 sur PS5 et un remaster sur PS5 et PC ?

Bloodborne 2 et un remaster sur PS5 en cours de développement avec un portage PC déjà terminé ? Les nouvelles vont bon train pour l’un des meilleurs jeux de la PS4 qui s’inscrit dans la lignée des Dark Souls et Demon’s Souls.

Bonne nouvelle pour les fans de Bloodborne, l’un des meilleurs jeux de la PS4. L’insider Nick Baker, qui a annoncé la semaine dernière l’arrivée de jeux rétrocompatibles pour les Xbox Series X/S et Xbox One, a partagé des nouvelles très intéressantes sur Bloodborne. Il semblerait bien que le studio de développement Bluepoint, filiale de Sony Interactive Entertainement, ait fort à faire.

Bloodborne – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Bluepoint serait en train de préparer un remaster de Bloodborne pour la PS5 ainsi que Bloodborne 2 pour la PS5 aussi, rien que ça. Si vous ne jouez pas sur PlayStation, mais sur PC, vous serez ravi d’apprendre qu’un portage PC de Bloodborne est déjà terminé, selon Nick Baker.

À lire aussi > Bloodborne est jouable à 60 FPS avec un patch officieux sur PS4

Bluepoint développerait Bloodborne 2 et le remaster sur PS5 en plus d’un portage PC déjà fini

Il y a quelques mois, un leaker français annonçait que le remaster de Bloodborne sortirait cette année sur PS5, mais qu’il ne serait pas développé par Bluepoint. Ce studio a pourtant déjà pris en charge le développement du remake de Demon’s Souls sorti exclusivement sur PS5 au lancement de la console next-gen.

Néanmoins, l’insider Nick Baker réputé pour la fiabilité de ses sources affirme que Bluepoint est responsable de 3 projets : Bloodborne 2 sur PS5, le remaster de Bloodborne sur PS5 et le portage PC de Bloodborne. Il a révélé dans un nouveau podcast de XboxEra que : « des sources différentes m’ont dit différentes choses à propos de Bloodborne. On m’a dit qu’il y avait un portage PC qui était déjà fait ». Il a aussi ajouté que : « je pense que Bluepoint fait la suite. Et je pense que Bluepoint pourrait également faire la version remastérisée sur console du premier opus ».

Bien entendu, il vaut mieux prendre ces nouvelles avec des pincettes en attendant une confirmation de Sony. Quoi qu’il en soit, il semblerait bien que Sony ait prévu de profiter de l’immense intérêt que les joueurs portent à Bloodborne. Nous devrions en savoir davantage prochainement.

Source : ComicBook