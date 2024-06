Bloodborne : FromSoftware veut une version PC, les joueurs enfin entendus ?

© Sony

Les joueurs PC accueillent les exclusivités temporaires de la PS5 quelques mois après leur sortie sur la console de Sony. Leur attente est souvent récompensée étant donné que les fonctionnalités embarquées par ces portages subliment les jeux. Dernier exemple en date, la version PC de Ghost of Tsushima.

En revanche, l’exclusivité PS4 Bloodborne que la communauté réclame depuis des années ne pointe toujours pas le bout de son nez. Le développeur du Souls-like, FromSoftware, vient peut-être de lui redonner un peu d’espoir.

Le président de FromSoftware se positionne pour un remaster de Bloodborne sur PC

Cela fait des années que les joueurs PC réclament un portage, voire un remaster de Bloodborne. FromSoftware n’évoque que très rarement le sujet tandis que Sony se montre totalement mutique. Est-ce que la communauté pourra découvrir le Souls-like dans les prochaines années ?

Hidetaka Miyazaki, le président du studio de développement japonais et réalisateur de Bloodborne, ne veut pas donner de faux espoirs aux fans, même s’il aimerait visiblement que Sony lance le développement du projet.

« Évidemment, en tant qu’un des créateurs de Bloodborne, mon opinion personnelle et honnête est que j’aimerais que plus de joueurs puissent en profiter. C’est d’autant plus vrai pour un jeu qui arrive à maturité, l’un de ces jeux du passé qui se perd sur les vieux matériels. Je pense que pour tout jeu de ce genre, ce serait bien de permettre à plus de joueurs d’en faire l’expérience », confie-t-il à PC Gamer.

On comprend bien qu’Hidetaka Miyazaki ne veut pas exprimer trop fermement son opinion, précisant même qu’il pourrait s’attirer des ennuis. Toutefois, il prend moins de pincettes qu’en mars dernier. Auprès d’IGN, le PDG indiquait simplement qu’il ne pouvait pas s’exprimer sur le sujet.

Malheureusement pour les joueurs PC, son enthousiasme ne change pas foncièrement la donne : la décision de porter Bloodborne sur ce support revient à Sony, qui possède les droits d’exploitation de la licence. Pourquoi le constructeur ne commande pas le projet étant donné l’attente énorme qu’il suscite ? Difficile de le comprendre.

Quoi qu’il en soit, si Sony souhaite livrer un portage ou un remaster de Bloodborne un jour, il n’aura pas à chercher un studio de développement autre que FromSoftware pour le concevoir. Le jeu souvent considéré comme le meilleur des Souls-like reste disponible sur PS4 et évidemment sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.