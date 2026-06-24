Bouygues Telecom augmente encore le prix de cet abonnement fibre populaire

Les augmentations tarifaires continuent chez Bouygues Telecom. L’offre B&You Pure fibre Plus affiche désormais un prix plus élevé pour les nouveaux clients. Il s’agit de la quatrième augmentation en six mois pour cet abonnement épuré qui n’inclut ni décodeur TV, ni téléphone.

© Bouygues

Les clients de Bouygues Telecom sont malheureusement habitués aux hausses de prix décrétées régulièrement par l’opérateur. L’offre B&You Pure Fibre Plus en est l’illustration frappante. Pour rappel, cet abonnement inclut exclusivement l’accès à la fibre, sans décodeur TV ni ligne téléphonique fixe. Appréciée par les personnes souhaitant uniquement profiter d’Internet, l’offre était proposée à 23,99 euros par mois (8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi) lors de son lancement en 2024.

Quelques mois plus tard, l’opérateur l’agrémente du WiFi 7 sans augmenter son prix. C’est en janvier 2026 qu’il impose une première hausse, l’abonnement passant à 24,99 euros. A la fin du mois, le FAI annonce le partage de l’offre en deux versions distinctes. La formule Pure fibre classique conserve le tarif de 24,99 euros avec toutefois un débit descendant revu à la baisse (2 Gb/s) et du Wi-Fi 7 bi-bande.

Nouvelle hausse de prix pour l’abonnement B&You Pure fibre Plus

Pour 25,99 euros par mois, la version Pure fibre Plus donne quant à elle accès à un débit de 8 Gb/s et à la Bbox Wi-Fi 7 tri-bande. Cette formule subit ensuite deux hausses successives d’un euro en mai puis en juin, s’affichant désormais au tarif de 27,99 euros pour les nouveaux clients. Un véritable camouflet alors que les abonnés fixes de Bouygues Telecom risquent d’être confrontés à des hausses régulières à partir de 2027 en raison d’une clause d’indexation.

Du côté de la concurrence, l’offre Sosh Boost Fibre est facturée au même prix mensuel que la B&You Pure fibre Plus pour un débit ascendant similaire et du WiFi 7 bi-bande. Quant à la Freebox Pop S, elle est proposée au tarif de 24,99 euros par mois, incluant 5 Gb/s en téléchargement, le WiFi 7 bi-bande et une ligne téléphonique fixe.

La RED Box Fibre, disponible à 22,99 euros par mois, reste l’offre la plus abordable du marché. Si elle intègre le téléphone fixe, elle affiche toutefois des performances plus limitées : débit de 1 Gb/s et Wi-Fi 5. Pour profiter de la télévision, il faut payer un supplément de trois euros. Idem pour le Wi-Fi 6 et le débit descendant de 2 Gb/s, facturés deux euros de plus. Avec le rachat de SFR, notez toutefois que cet abonnement devrait disparaître à terme.