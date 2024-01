Bouygues Telecom augmente ses prix jusqu’à 4 euros et vous n’avez droit à rien en retour

Les hausses de prix n’arrêtent pas. Bouygues Telecom augmente le prix de ses forfaits box et mobile jusqu’à 4 euros sans contrepartie. Heureusement, changement de contrat unilatéral oblige, vous pouvez résilier votre souscription dans les 4 mois.

Bouygues Telecom augmente le prix des offres Bbox fibre ou ADSL jusqu’à 4 euros

Le prix des forfaits téléphoniques augmente de 1 ou 2 euros

L’opérateur justifie cette hausse par des coûts de plus en plus importants pour ses infrastructures

Inflation oblige, les opérateurs ne cessent d’augmenter les prix. Personne n’y échappe, Orange applique des hausses et seul Free s’est engagé à ne pas le faire jusqu’en 2027 au minimum. Aujourd’hui, on apprend que Bouygues Telecom augmente ses prix jusqu’à 4 euros sans rien en retour.

Bouygues augmente ses prix jusqu’à 4 euros selon votre offre

Cette hausse, en plus de ne pas pouvoir être refusée, n’ajoute pas de supplément à votre forfait box ou mobile. L’augmentation des offres Bbox fibre ou ADSL se situe entre 1 et 4 euros et elle est de 1 ou 2 euros pour les forfaits téléphoniques. Dans notre cas, nous avons été informés que notre forfait B&You avec 250 Go/mois prend 2 euros supplémentaires.

Toujours dans notre cas, Bouygues Telecom justifie cette hausse en expliquant qu’elle est motivée par la nécessité d’améliorer le réseau 4G/5G en France et forcément, il faut de l’argent. Mais l’explication reste très vague. Dans d’autres mails, l’opérateur précise cette hausse des coûts : “Logistique, transports, semi-conducteurs, mais aussi énergie […] la hausse des prix a un impact direct sur le fonctionnement des infrastructures télécoms, fixes en particulier”.

Vous avez le droit de résilier votre offre sans frais ou pénalités

L’entreprise tente toutefois de rassurer : “Nous faisons tout notre possible pour contenir ces augmentations”. Même si dans les faits, rien n’indique que Bouygues Telecom ne risque pas d’appliquer une nouvelle hausse dans les mois à venir.

Heureusement, lorsqu’une hausse est appliquée, vous avez légalement le droit de résilier votre abonnement, sans frais, dans les 4 mois qui suivent. Même si vous êtes engagé. Il s’agit d’un changement unilatéral de votre contrat, d’où cette possibilité. Il n’y a pas de pénalités appliqués.

Si l’augmentation de Bouygues Telecom ne vous convient pas, vous êtes donc en droit de vous en aller. Mais comme on le disait précédemment, tous les opérateurs augmentent unilatéralement les tarifs des offres box et mobile depuis plusieurs mois. Pas sûr que ce soit mieux ailleurs… On rappelle que Bouygues Telecom avait déjà appliqué une hausse de 3 euros en septembre 2023.