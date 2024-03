Meilleur forfait Bouygues Telecom : quel abonnement pas cher choisir ? 

Bouygues Telecom fait partie des opérateurs historiques en France. Il est présent depuis longtemps dans ce secteur et conserve toujours une place auprès des consommateurs. Plus onéreux que certains de ses concurrents, c’est un choix intéressant si vous voulez un abonnement avec smartphone. Voici les meilleurs forfaits Bouygues Telecom de 2024.

Budget Appel Data Sans engagement 12 mois 24 mois Avec mobile Sans mobile Auchan Telecom B-And-You Bleutel Bouygues Telecom Cdiscount Mobile Coriolis Free Mobile La Poste Mobile Lebara Lyca Mobile Mint Mobile NRJ Mobile Orange Prixtel RED SFR Sosh Source Mobile Syma Mobile TeleCoop Youprice Bouygues Telecom Free Mobile Orange SFR Data / Internet Appels hors U.E. Forfait bloqué Forfait ajustable 5G Comparer Pertinence Prix Appels Internet Forfait Bouygues Telecom Forfait 200 Go + Xiaomi 12 5G à 193€ 0m illimités illimité 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 26€99 39,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom 2h 100 Mo 2h illimités 100Mo 5G International Sans mobile Engagement 12 mois 2€00 7,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Série spéciale 100 Go 5G clients Bbox illimités illimités 100Go 5G International Sans mobile Engagement 12 mois 10€99 25,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Sensation 150 Go 5G clients box illimités illimités 150Go 5G International Avec mobile Engagement 12 mois 20€99 33,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom illimité 100 Go 5G illimités illimités 100Go 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 15€99 30,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Forfait 100 Go + smartphone à 1€ illimités illimités 100Go 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 15€99 30,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Forfait 240 Go + Honor 90 5G à 1€ illimités illimités 240Go 5G International Avec mobile Engagement 24 mois 26€99 39,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom 300 Go 5G illimités illimités 300Go 5G International Sans mobile Engagement 12 mois 44€99 57,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom 200 Go 5G illimités illimités 200Go 5G International Avec mobile Engagement 12 mois 31€99 44,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois Forfait Bouygues Telecom Bouygues Telecom bloqué 2h 100 Mo 2h illimités 100Mo 5G International Sans mobile Engagement 24 mois 2€00 7,99€ Voir l'offre Pendant 6 mois 1 2 3

On ne présente plus le célèbre opérateur qui existe depuis 1996. A son arrivée, seuls 2% des Français possèdent un téléphone portable et le paysage concurrentiel est réduit à Itineris (qui deviendra Orange) et à SFR. Pour dynamiser ce marché à seulement 2 acteurs, le gouvernement octroie une 3e licence à Bouygues qui lance alors Bouygues Telecom. Un 4e acteur (Free en l’occurrence) obtiendra une licence en 2009. Dans tous les cas, l’opérateur est aujourd’hui solidement installé sur le marché et il offre un choix intéressant de forfaits avec et sans engagement.

🤔 Existe-t-il des forfaits sans engagement chez Bouygues Telecom ?

L’opérateur avec sa marque « mère » ne propose que des forfaits avec engagement de 12 ou 24 mois. C’est la version low cost de l’opérateur, B&You, qui a le monopole des forfaits sans engagement.

Cette répartition des choses s’est effectuée dès le lancement commercial de B&You en 2012. Mais si être chez Bouygues Telecom impose de s’abonner pour une durée minimale, le corollaire c’est qu’on peut avoir de meilleurs tarifs notamment la première année. De même, accepter un engagement permet d’obtenir des facilités de paiement sur l’achat d’un nouveau smartphone.

🏆 Quels sont les meilleurs forfaits Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom propose essentiellement des forfaits avec des enveloppes de datas conséquentes qui démarrent à partir de 100 Go (un volume qui doit convenir à la grande majorité des abonnés). Toutefois, il est également possible de trouver de « petits » forfaits qui ciblent clairement les ados.

De même, s’alignant sur une offre faite par Free, l’opérateur propose aussi à ses clients box un forfait minimaliste avec seulement 2h de communication et 100 Mo de datas/mois, mais dont le prix n’est que de 2 euros pendant 6 mois et gratuit si vous être client box. Le prix passe après à 5,99€/mois.

📡 Chez Bouygues Telecom, tous les forfaits sont 5G

La 5G est la norme chez Bouygues Telecom. En effet, tous les forfaits proposés par l’opérateur sont sur le réseau 5G. Cependant, même si Bouygues à un réseau très étendu, il ne peut pas offrir la même couverture en 5G qu’en 4G. C’est pourquoi les clients de Bouygues Telecom sont chaque fois que c’est possible en 5G et repassent en 4G (voir 3G dans certaines zones rurales) le reste du temps. Attention toutefois d’avoir un téléphone compatible pour pouvoir profiter du réseau 5G.

🇫🇷 Quelle est la couverture du réseau de Bouygues Telecoms ?

C’est sans aucun doute l’un des principaux arguments de l’opérateur, il est présent sur tout le territoire avec une couverture annoncée de 99% de la population française en 4G. En 5G, l’opérateur revendique actuellement sa présence dans 14 000 communes françaises. La qualité du réseau est reconnue et les clients de l’opérateur profitent d’excellents débits et d’une parfaite disponibilité.

📲 Acheter un téléphone chez Bouygues Telecom

C’est l’une des raisons de choisir Bouygues Telecom, bénéficier de l’achat d’un téléphone à prix réduit et surtout avec des paiements échelonnés sur 24 mois, la durée de l’engagement de tous les forfaits avec acquisition d’un téléphone. Au moment de la souscription, vous devrez débourser un montant qui varie beaucoup selon le modèle choisi (de 200€ pour un iPhone récent à 1€ pour des smartphones moins haut de gamme).

Le bénéfice sera d’un peu moins de 100€ sur un iPhone et peut se chiffrer à plusieurs centaines d’euros sur certains modèles comme le Samsung Galaxy S24. De plus, des bonus sont souvent proposés (reprise de votre ancien modèle, services offerts, remise sur le prix…), c’est donc un bon moyen pour acquérir un téléphone neuf à coût maitrisé.

Toutes les marques de smartphones (ou presque) sont présentes dans le store de Bouygues Telecom (Apple, Samsung, Xiaomi, Google, Honor, Nothing, Motorola, Oppo, Nokia…). Seule restriction, certaines couleurs peuvent parfois être proposées uniquement sur le site du constructeur.

⚙️ Acheter un téléphone reconditionné chez Bouygues Telecom

Pour ceux qui ont envie d’acquérir un téléphone reconditionné que ce soit pour des raisons budgétaires ou par souci d’écologie, l’opérateur propose une assez grande variété de modèles. Avantage, Bouygues Telecom assure la remise en état du téléphone et vous garantit un smartphone qui sera parfaitement fonctionnel et qui aura été nettoyé, réinitialisé et réparé si besoin.

🧐 Les abonnements Bouygues Telecom sans téléphone

Il est possible de s’abonner chez Bouygues Telecom sans pour autant vouloir acquérir un nouveau téléphone ou du moins sans vouloir le payer pendant 2 ans. Il existe donc des forfaits avec un engagement d’un an seulement. Ici, le principal intérêt est de bénéficier d’une réduction sur le prix du forfait pendant la première année.

Bouygues Telecom dispose d’une offre qui cible tout particulièrement les ados avec des forfaits évolutifs. C’est vous qui réglez le volume de datas dont il dispose. Ces derniers sont bloqués pour évitermauvaises surprises.

📱 Bouygues Telecom propose-t-il des eSIM ?

L’eSim commence à remplacer la carte Sim que l’on connait tous dans de nombreux téléphones. Vous ne recevez plus de carte physique à insérer dans le tiroir prévu pour cela. C’est votre opérateur qui procède à son activation à distance. Les prix restent les mêmes que pour une carte SIM classique. C’est-à-dire 0 euro dans le cas d’une ouverture de ligne, 10 euros lors d’un renouvellement de smartphone et 20 euros s’il s’agit d’un remplacement de votre carte physique.

Principal atout, l’eSIM peut contenir jusqu’à 5 profils. Ainsi, si vous avez plusieurs numéros professionnels et personnels, ils seront tous enregistrés sur la même carte. Idem si vous souscrivez un forfait à l’étranger à l’occasion d’un voyage. L’opérateur du pays concerné pourra l’ajouter directement sur votre eSIM. Pour en bénéficier, il faut juste s’assurer que votre téléphone est compatible.

C’est l’un des arguments de Bouygues Telecom comparé à B&You. Il est possible de joindre le service client par téléphone gratuitement au 1064. Ce dernier est disponible toute la semaine du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Il est également possible de se rendre en boutique pour bénéficier de l’aide d’un conseiller.

Bien entendu, l’opérateur propose de nombreux contenus sur son site pour aider ses clients à trouver des réponses à leurs questions. Un service d’assistance visuelle est également proposé, mais surtout pour la partie Box Internet. Ce dispositif permet d’activer votre appareil photo pour que vous puissiez montrer à un conseiller votre box et ses branchements.

🌎 Quels forfaits à l’étranger chez Bouygues Telecom ?

La quasi-totalité des forfaits Bouygues Telecom permet d’appeler sans surcoût vers 120 destinations réparties partout dans le monde. De même, le forfait data est utilisable en partie dans une dizaine de pays étrangers.

Si vous avez besoin de plus de datas ponctuellement à l’occasion d’un voyage à l’étranger Bouygues Telecom propose différents Pass (Monde, Confort, USA/Canada, Maghreb). Pour un prix allant de 30 à 35 euros, vous pourrez ajouter quelques gigas à votre forfait. Cela permet de partir en vacances sereinement.

📶 Quel volume de Data choisir chez Bouygues Telecom ?

Mis à part les forfaits destinés aux adolescents qui comprennent un volume de datas qui ne dépasse pas les 20 Go, tous les autres forfaits proposent un volume minimum de 100 Go. Le plus gros des forfaits comprend 300 Go de données.

Avant de choisir, il vaut mieux se baser sur sa consommation actuelle. Information que vous trouverez facilement dans les réglages de votre smartphone dans la partie « données cellulaires ». Si vous êtes un gros consommateur de séries en haute définition depuis votre mobile, il vaut mieux prévoir large. À titre d’exemple 1h de streaming en HD sur Netflix vous demandera environ 3 Go de données. Un appel vidéo en FaceTime demandera environ 200 Mo.

Sachez que si vous avez peur de dépasser, Bouygues Telecom donne la possibilité de réduire automatiquement votre débit si vous atteignez le quota alloué dans votre forfait.

