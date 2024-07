Starlink et Bouygues Telecom s’allient pour lancer une offre internet par satellites en France

Surprise, Starlink et Bouygues Telecom s’associent pour lancer un abonnement permettant l’accès à internet via satellites. Cette offre exclusive s’adresse aux entreprises et autres professionnels.

Bouygues Telecom s’allie à Starlink pour proposer une connexion par satellite aux entreprises

L’offre Starlink de Bouygues Telecom vise à compléter la 4G/5G et la fibre dans les zones peu couvertes

ID Logistics est le premier client à adopter la solution Starlink via Bouygues Telecom pour ses sites internationaux

La connexion par satellites, c’est la nouvelle solution pour les zones peu couvertes ou blanches. En France, l’Arcep vient d’autoriser les premiers tests de Kuiper, filiale d’Amazon, mais le leader reste Starlink. Surprise aujourd’hui puisque toujours dans l’Hexagone, Bouygues Telecom annonce son partenariat avec l’entreprise dirigée par Elon Musk comme le rapporte La Tribune.

Une offre Starlink via Bouygues Telecom dédiée aux professionnels

Starlink compte près de trois millions d’utilisateurs dans le monde avec 6000 satellites en orbite basse. L’entreprise offre des connexions allant jusqu’à 350 Mbits/s en téléchargement avec une latence de 25 ms. Autant dire que ce partenariat est une bonne nouvelle pour les abonnés Bouygues Telecom, du moins les professionnels. Cette offre s’adresse uniquement aux entreprises en tant que “solution de back-up, en complément des technologies existantes (4G/5G, fibre optique), ou bien dans les zones où la fibre n’est pas encore déployée ou la couverture 5G insuffisante”.

Les professionnels auront accès aux kits Starlink, en plus de leur installation, avec un abonnement dédié. L’opérateur assure que “les experts et les techniciens de Bouygues Telecom Entreprises seront aux côtés des clients à chaque étape de la mise en place de cette solution, qui sera adaptée aux différentes configurations et contraintes propres aux sites professionnels”.

L’entreprise française ID Logistics, dont le business est international, est le premier client à souscrire à Starlink via Bouygues Telecom. La société vise plus de 400 sites équipés d’ici l’an prochain en Europe, en Asie et en Amérique du sud.