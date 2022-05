Box SFR : il consomme 10 To en un mois, l’opérateur le menace de brider son débit à 10 Mb/s

© Thinkstock, SFR

« Je télécharge des séries toute la nuit en torrent et SFR qui m’envoie ça ! Mon sang n’a fait qu’un tour, résiliation immédiate » peste un abonné à SFR en réponse à l’étonnant SMS qu’il a reçu de la part de son opérateur, cette nuit. « Internet n’est pas vraiment illimité sur le fixe chez SFR » ajoute-t-il.

En effet, dans un court message passif-agressif, SFR a indiqué à cet utilisateur qu’il avait consommé trop de données ce mois-ci et qu’au-delà de 3 To consommés par mois, son débit sera réduit jusqu’à 10 Mb/s. SFR, qui avait remporté la palme des clients mécontents, remettrait-il le couvert en termes de pratiques commerciales douteuses ? Ou s’agit-il d’un faux SMS ?

Il consomme trop de données en un mois avec son offre SFR Box 8X, l’opérateur le menace de brider son débit

Capture d’écran à l’appui, l’internaute @Hamster_I montre, sur Twitter, l’étrange SMS reçu de la part de son opérateur à 2 h 41 du matin. Voici le message retranscrit tel quel :

INFO SFR : Cher(e) Client(e), nous constatons un usage anormal de votre Internet à domicile de nature à dégrader notre réseau et à nuire aux abonnés SFR dans votre secteur. Selon les conditions de votre offre, qui stipulent que vous ne devez pas user abusivement de vos services, si vous ne modifiez pas vos usages suite à ce SMS, le débit Internet fixe de votre offre SFR Box 8X sera réduit à 10 MBPS jusqu’au premier jour du mois suivant au-delà de 3 TO consommés.

En réponse, l’utilisateur s’explique, capture d’écran à l’appui. Il aurait consommé un peu plus de 10 416,1 Go de données en l’espace de 30 jours, soit 10,4 To. Il évoque l’utilisation de ses deux TV en 4K, de Netflix, Disney, YouTube, d’Amazon et d’une machine connectée en 10G. En revanche, il précise que son débit n’a toujours pas été bridé à 10 Mb/s. Et qu’il s’agissait bien de son offre Internet, pas mobile.

Rien dans les conditions générales d’abonnement à SFR, la piste d’un SMS frauduleux ?

L’article 5.1 des CGA de l’opérateur mentionne que SFR se réserve le droit de restreindre l’accès à ses services « en cas d’agissements de nature à perturber le réseau SFR ou le réseau Internet », mais c’est tout.

Puis, dans l’après-midi et après avoir tenté — en vain — de rentrer en contact avec SFR, l’assistance aura répondu finalement à l’utilisateur en lui expliquant qu’aucun bridage ne sera effectué sur sa ligne et qu’une enquête sera réalisée en interne.

De la même manière, le numéro de l’expéditeur, 38948, semble renvoyer vers un numéro frauduleux, selon le site numeroinconnu.fr. La boucle est bouclée ?