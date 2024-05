BYD pourrait installer une usine en France, le gouvernement lui ouvre nos portes

“BYD et l’industrie automobile chinoise sont les bienvenus en France” déclare Bruno Le Maire, ouvrant nos portes aux constructeurs de l’Empire du Milieu. Une invitation qui risque de faire grincer des dents les membres de l’Union européenne.

Bruno Le Maire a laissé entendre qu’accueillir une usine BYD en France serait intéressant

Une déclaration faite alors que la France veut apaiser ses relations avec la Chine et renforcer ses liens économiques

Sauf que cette idée pourrait être préjudiciable pour l’Europe qui redoute la concurrence chinoise sur le secteur des VE

BYD compte inonder l’Europe avec ses voitures électriques et la firme chinoise pourrait poser ses valises en France. Bruno Le Maire, ministre des Finances, laisse entendre qu’accueillir une usine du constructeur serait intéressant. Une déclaration faite alors que le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d’État, cette semaine, aux côtés du président Emmanuel Macron.

Et si BYD ouvrait l’une de ses usines sur le territoire français ?

L’Europe voit la Chine comme une menace et pourtant, la France semble prête à accueillir BYD – et l’ensemble de l’industrie automobile de l’Empire du Milieu. Bruxelles enquête sur les subventions publiques que reçoivent les constructeurs chinois de la part de leur gouvernement et un droit de douane est envisagé pour éviter que l’Europe ne soit submergée, explique Automotive News Europe.

La France accueille tous les projets industriels. BYD et l’industrie automobile chinoise sont les bienvenus en France Bruno Le Maire

Cette déclaration de Bruno Le Maire étonne peu. Lors de la visite de Xi Jinping, le président Emmanuel Macron a fait le maximum pour apaiser les relations tendues avec la Chine alors que des voix dénoncent l’autoritarisme de son dirigeant. Pourtant, accepter que BYD installe une usine en France serait préjudiciable pour l’Europe alors que son modèle Ocean-M à 25 000 euros risque de faire très mal en termes de concurrence.

La France se retrouve donc dans une position compliquée à tenir. D’un côté, le gouvernement souhaite commercer avec la Chine et développer des liens économiques plus solides. De l’autre, cette décision impacterait l’ensemble des constructeurs automobiles européens.

Quels sont les avantages d’une usine BYD en France ?

Il y a toutefois des avantages à installer une usine BYD dans l’Hexagone comme la création d’emplois ou la stimulation de la concurrence et de l’innovation. L’industrie française pourrait profiter du savoir-faire de l’entreprise chinoise tandis que d’autres firmes de l’Empire du Milieu pourraient investir chez nous.

Quant aux consommateurs français, ils auraient accès à des modèles moins coûteux, sans le prix écologique de l’importation notamment, pour faciliter la transition écologique voulue par l’Europe. On pense notamment à la BYD Seagull à 9000 euros, un tarif très accessible pour beaucoup de conducteurs.