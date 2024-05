La BYD Seagull à 9 000 euros arrive bientôt en Europe, la concurrence n’est pas prête

BYD va lancer la Seagull en Europe ! Cette petite voiture électrique est actuellement proposée en Chine à moins de 9000 euros. En France, il faudra compter sur une étiquette plus élevée, mais nul doute qu’elle viendra tout de même bousculer la concurrence.

Crédit : BYD

La guerre des prix sur les voitures électriques fait toujours rage, malgré les appels à calmer le jeu du PDG de Stellantis. Alors que Tesla a procédé un plan de licenciements géant, la concurrence chinoise se frotte les mains. En attendant l’arrivée de Xiaomi et de sa SU7 sur le marché européen, c’est tout d’abord BYD qui pourrait causer des migraines aux constructeurs français.

Après avoir annoncé une berline électrique à 25 000 euros, la firme chinoise annonce la sortie l’année prochaine de la BYD Seagull dans nos contrées. C’est rien de moins qu’un séisme pour l’industrie qui se prépare.

Malgré son prix, la BYD Seagull serait une voiture de qualité

La BYD Seagull est une voiture électrique proposée à moins de 9000 euros en Chine, dans sa version “Honor Edition”. Il ne faudra pas s’attendre à un prix aussi compétitif en Europe, où les taxes et la législation sont bien différentes. Pour Bloomberg, la firme indique que son étiquette ne dépassera néanmoins pas les 20 000 euros : un prix ultra-compétitif pour une voiture électrique.

À un tel prix, il est permis à première vue de douter de la qualité du véhicule. Pourtant, selon Terry Woychowski, un ancien cadre de General Motors, la BYD Seagull constitue “un signal d’alarme pour le reste de l’industrie“. Son cabinet de conseil Caresoft l’a trouvé simple et efficace en termes de design, de conception et de construction. Le véhicule chinois a même dépassé les attentes en qualité et en fiabilité. “C’est un travail très bien fait“, expliquait M. Woychowski dans les pages de CNBC en mars.

BYD pourrait produire la Seagull européenne en Hongrie

Surtout, BYD compte probablement produire cette voiture électrique en Hongrie, dans sa nouvelle usine de Szeged. Dans une interview accordée à Automotive News en mars, Michael Shu, le PDG de BYD Europe, indiquait que cette usine dédiée au marché européen pourrait construire 150 000 véhicules par an d’ici 2025, avec la possibilité de doubler la production pour atteindre 300 000 véhicules à terme.

Avec sa petite taille et son prix minime, une production européenne de la BYD Seagull signifierait qu’elle pourrait prétendre au bonus écologique. La Dacia Spring, toute désignée comme sa principale concurrente, est produite en Chine : elle ne peut pas récolter les subventions de la France, puisque le bonus écologique joue depuis 2024 la préférence européenne.

Pour s’adapter au marché européen, l’usine hongroise de BYD fournira un véhicule légèrement plus grand que le modèle connu actuellement en Chine. Il faudra compter aussi sur des équipements de sécurité additionnels, conformément aux normes européennes.