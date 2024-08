BYD lance sa Seal 06 GT : 20 000 euros seulement pour cette voiture électrique élégante

BYD vient de lever le voile sur sa voiture électrique Seal 06 GT. Un modèle destiné à une clientèle jeune et dotée de solides atouts dont le prix débute à partir de 20 000 euros avec une sortie mondiale prévue pour début 2025.

La BYD Seal 06 GT sera commercialisée à partir de 20 000 euros, ciblant une clientèle jeune avec son design sportif

Ce véhicule électrique, disponible dans le monde entier début 2025, propose des versions mono et bi-moteur

La Seal 06 GT offre jusqu’à 605 km d’autonomie et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes pour la version la plus puissante

Le salon automobile de Changdu 2024 a été l’occasion pour BYD de dévoiler sa Seal 06 GT. Ce véhicule électrique promet de révolutionner le marché dès la mi-septembre alors que le constructeur ne cesse de prendre de l’ampleur jusqu’à surpasser les ventes de Tesla. Et ce modèle fait son chemin jusqu’en Europe.

Quel prix pour la BYD Seal 06 GT ?

La BYD Seal 06 GT, inspirée du Ocean-M, allie performances sportives et technologies de pointe. Comme chaque fois avec le constructeur, la gamme de prix fait rêver : entre 150 000 et 200 000 yuans soit à partir de 20 000 euros environ.

Bien évidemment, si ce modèle arrive en Europe, il faudra s’attendre à un tarif plus salé, notamment en France. Pourquoi ? Les différentes taxes mises en place par Bruxelles pour contrer la fronde chinoise alors que le gouvernement est accusé d’aider ses constructeurs au-delà du raisonnable.

Basée sur la plateforme e-platform 3.0 Eva, la Seal 06 GT de BYD est un véhicule électrique élégant aux lignes sportives. Ses dimensions sont de 4630 mm de long, 1880 mm de large et 1490 mm de haut, sur un empattement de 2820 mm.

À l’extérieur, le capot est sculpté avec une calandre inférieure dynamique qui intègre un radar. Le design latéral fluide souligne son caractère sportif. Un feu arrière distinctif se trouve sur toute la largeur à l’arrière. Un diffuseur proéminent renforce son esthétique.

Ce n’est pas tout puisque l’intérieur de la Seal 06 GT est tout aussi superbe avec un habitacle moderne et technologique. Les conducteurs auront le choix entre les coloris blanc coquille ou bleu crépuscule. On trouve un écran flottant adaptatif de 15,6 pouces, un tableau de bord LCD de 10,25 pouces et un affichage tête haute de 12 pouces.

Parmi les fonctionnalités innovantes, le véhicule embarque la recharge sans fil et le système de cockpit intelligent DiLink 100 pour un contrôle vocal complet et une gestion en 3D.

Une version mono-moteur ou bi-moteur

En termes de performances, la Seal 06 GT de BYD est disponible avec un ou deux moteurs.

Version mono-moteur : options de puissance 160 kW/310 Nm ou 165 kW/330 Nm au choix

Version bi-moteur : un avant de 110 kW et moteur arrière de 200 kW avec accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes

Deux options de batterie sont disponibles (59,52 kWh ou 72,96 kWh) et offrent des autonomies de 505 km, 605 km ou 550 km selon les normes CLTC.

Quelle date de sortie pour la BYD Seal 06 GT ?

Positionnée stratégiquement entre les modèles Dolphin et Seal de BYD, la Seal 06 GT vise une clientèle jeune avec ses technologies avancées et son design élégant. Son lancement mondial est prévu pour début 2025 et pour septembre 2024 en Chine.