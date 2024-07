BYD va vendre plus de voitures électriques que Tesla en 2024, la fin d’un règne ?

BYD devrait dépasser Tesla en termes de ventes de voitures électriques en 2024

La Chine domine le marché des voitures électriques et devrait maintenir plus de 50% des ventes mondiales jusqu’en 2027

Les ventes de véhicules électriques hybrides rechargeables en Chine augmentent plus rapidement que celles des voitures électriques

Face à ses baisses de ventes inquiétantes, Tesla a licencié énormément d’employés. Et la situation ne risque pas de s’améliorer pour le constructeur puisque BYD est en embuscade, prêt à inonder l’Europe. Selon Counterpoint, la firme chinoise pourrait bien dépasser la société d’Elon Musk pendant l’année 2024 au niveau des ventes.

BYD va dépasser en Tesla en 2024 selon les analystes

Counterpoint explique qu’en 2024, BYD va dépasser Tesla en termes de ventes de voiture électrique alors que l’écart trimestriel entre les sociétés se réduit, graphique à l’appui. Lors du quatrième trimestre 2023, la firme chinoise a dépassé son concurrent américain pour la première fois avec respectivement 526 409 et 484 507 unités écoulées. Tesla a ensuite repris la tête du classement lors du premier trimestre de cette année avec 386 810 véhicules vendus, soit 86 696 de plus que BYD.

Lors du second trimestre 2024, BYD est resté en dessous de Tesla en termes de ventes mais l’écart s’est réduit considérablement depuis. Tesla a expédié 443 956 voitures électriques contre 426 039 pour son concurrent chinois.

Counterpoint prévoit donc que les ventes mondiales de BYD atteindront 10 millions d’unités en circulation en 2024. La Chine reste un territoire dominant pour le marché des voitures électriques et le pays pourrait en écouler quatre fois plus qu’en Amérique du Nord. Les constructeurs chinois maintiendraient plus de 50 % des ventes dans le monde d’ici 2027 et plus que les États-Unis et l’Europe réunis d’ici 2030.

Les voitures hybrides rechargeables gagnent en popularité

Depuis quelque temps, les ventes de voitures électriques se tassent et les consommateurs se tournent vers les hybrides rechargeables. La Chine n’échappe pas à la règle puisqu’en 2023, le pays a vendu 7,75 millions de véhicules électriques neufs contre 2,6 millions d’hybrides rechargeables selon la China Passenger Car Association.

Les ventes de voitures hybrides rechargeables augmentent à un rythme plus élevé que celles des voitures électriques avec des croissances de 83,08 % et 21,29 % en 2023. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2024, la Chine a vendu environ 1,93 millions de voitures électriques contre 1,32 millions d’hybrides rechargeables, soit une augmentation respective de 17,32 % et… de 69,97 % !