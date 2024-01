BYD Seal U : ce SUV électrique débarque en Europe pour concurrencer la Tesla Model Y

Le marché des voitures électriques est en plein essor. De nombreux constructeurs se mettent à construire ce nouveau type de véhicule et l’offre ne fait qu’évoluer. Un nouveau venu en Europe pourrait tout bousculer. BYD, un constructeur chinois, va commercialiser une nouvelle voiture sur le vieux continent : le Seal U.

©BYD

Tesla a beau être en tête des ventes de voitures électriques (VE) à l’international, la situation est différente. La firme texane fait face à une concurrence rude, à l’image de BYD, un fabricant de VE chinois. L’entreprise ayant récemment été couronnée comme le premier constructeur mondial de voitures électriques.

Malheureusement pour la firme, sa position de leader en Europe pourrait bientôt être déstabilisée. En effet, BYD s’apprête à lancer son dernier modèle, le Seal U, sur le marché européen en février prochain. Une voiture dont l’ambition est de rivaliser directement avec la populaire Tesla Model Y.

Une offre du SUV de BYD en compétition avec celles de Tesla

Le SUV électrique, dévoilé il y a quelques mois, sera disponible en plusieurs versions et leurs prix allemands ont déjà été confirmés. Le modèle Comfort débutera à 41 900 euros, équipée d’une batterie de 71,8 kWh offrant une autonomie de 420 km.

Pour la version Design, affichera un prix 44 990 euros, avec une batterie de 87 kWh et une autonomie étendue de 500 km. Une tarification qui s’aligne sur le prix des Tesla les moins onéreuses.

©BYD

Les deux versions de la Seal U proposeront une puissance de 160 kW, équivalente à environ 217 chevaux. De plus, les batteries de la voiture utilisent une technologie permettant une charge rapide de 10 à 80 % en environ 42 minutes sur une borne de recharge.

Le constructeur chinois garantit également une capacité de batterie de 70 % pendant 7 ans ou 200 000 kilomètres. C’est un peu moins bien que ce que proposent Tesla et son Model S qui ne perd que 12 % après environ 322 000 kilomètres.

Le Seal U pourrait ne pas trouver preneur en Europe ?

Il faut préciser qu’en France, le Seal U ne sera pas éligible au bonus écologique de 5 000 euros en raison de sa fabrication en Chine. Un avantage pour Tesla dont les VE sont produites en Allemagne Évidemment, BYD ne compte pas se laisser faire. L’entreprise prévoit la construction d’une usine en Hongrie pour produire ses véhicules destinés au marché européen.

Cette initiative pourrait potentiellement changer la donne en termes d’éligibilité aux bonus proposés par l’État. En revanche, il est possible que les prix du Seal U ne soient pas assez attractifs. En effet, selon un sondage récent, le prix des voitures électriques serait trop élevé pour la moitié des conducteurs.

De plus, BYD va elle aussi devoir faire face à la concurrence. Comme Citroën, par exemple, qui va bientôt commercialiser une voiture électrique à petit prix. La prochaine Citroën ë-C3 devrait être disponible au printemps 2024 pour un peu moins de 20 000 euros. Enfin l’absence du bonus écologique ne devrait pas aider non plus.