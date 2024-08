Plus de stress au volant ! BYD prépare la conduite autonome sans intervention humaine

BYD s’associe à Huawei pour intégrer un système de conduite autonome avancé dans son SUV électrique Bao 8, prévu pour fin 2024

Cette collaboration vise à stimuler les ventes des marques premium de BYD, qui ne représentent actuellement que 5 % de ses ventes totales

BYD change de position sur la conduite autonome, passant du scepticisme en 2023 à un investissement massif de 14 milliards de dollars en 2024

Les constructeurs chinois misent énormément sur le marché des voitures électriques, notamment Xiaomi avec sa berline SU7. Mais d’autres firmes ne sont pas en reste comme BYD qui rivalise avec Tesla grâce à ses véhicules au rapport qualité-prix incroyable. Surprise puisque l’entreprise s’associe à l’un de ses compatriotes, Huawei, pour développer un système de conduite autonome avancé (ADS).

À lire > Tesla contre BYD : quel véhicule est le meilleur pour un road trip ?

La Bao 8 de Fangchengbao aura droit à l’ADS

Cette collaboration stratégique entre les deux entreprises a été annoncée le 27 août, Huawei a dévoilé que son ADS sera intégré dans le prochain véhicule électrique Fangchengbao Bao 8 de BYD. Il sera le premier modèle du constructeur automobile à utiliser la technologie de Huawei. Ce SUV entièrement électrique devrait être commercialisé fin 2024.

Selon Reuters, BYD espère que ce partenariat avec Huawei stimulera les ventes de sa marque premium Denza et améliorera la rentabilité de ses marques Fangchengbao et Yangwang. Cette stratégie répond à un besoin pressant, car l’Association chinoise des constructeurs automobiles rapporte que ces trois filiales n’ont représenté que 5 % des ventes totales de BYD au premier semestre de cette année.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de BYD de renforcer sa position sur le marché mondial de l’automobile. Pour rivaliser avec les grands constructeurs internationaux, BYD doit diversifier et renforcer son portefeuille de marques, à l’instar de groupes comme Hyundai Motor Company (avec Hyundai, Kia et Genesis) ou Volkswagen Group (avec Porsche, Lamborghini et Audi).

BYD ne croyait pas en cette technologie, l’an dernier

La collaboration avec Huawei pourrait donner à BYD un avantage significatif face aux constructeurs traditionnels qui cherchent à s’implanter sur le marché des véhicules électriques. Tesla a souligné l’importance cruciale des systèmes de conduite autonome pour l’avenir de l’industrie automobile, poussant d’autres constructeurs à développer leurs propres technologies pour se démarquer.

Il est intéressant de noter l’évolution de la position de BYD sur la conduite autonome. En 2023, l’entreprise affirmait que la technologie de conduite autonome était “pratiquement impossible” et devait être réservée aux applications industrielles. Toutefois, en 2024, l’entreprise a annoncé un investissement de 14 milliards de dollars dans la technologie des voitures intelligentes avec des logiciels dédiés et des systèmes d’aide à la conduite : un changement radical de stratégie.