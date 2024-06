BYD défie Tesla : le géant chinois de la voiture électrique part à l’assaut de l’Europe

BYD, le géant chinois de l’électrique, débarque en force en Europe. Sponsor de l’Euro 2024, le constructeur automobile affiche ses ambitions : détrôner Tesla et devenir le leader du marché des véhicules électriques sur le Vieux Continent. Face à la concurrence féroce et aux mesures protectionnistes, BYD compte sur ses atouts : prix agressifs, technologie de pointe et expérience dans la fabrication de batteries.