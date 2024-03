Voitures électriques : les modèles chinois seront taxés, l’Europe a pris une décision radicale

© Envato

L’Europe pourrait taxer l’importation de voitures électriques venues de Chine

L’Europe accuse le gouvernement chinois de financer ses constructeurs locaux pour inonder l’Europe

La Chine fait preuve de sa désapprobation face à cette décision et estime répondre à la demande

L’Europe redoute la concurrence chinoise sur le marché des voitures électriques, ce n’est pas un secret. Le Vieux Continent accuse un gros retard en comparaison avec la Chine et c’est suite à une enquête lancée en septembre 2023 qu’une taxe pourrait être appliquée dès juillet 2024 pour les véhicules importés.

La Chine accusée de financer ses constructeurs pour inonder l’Europe

Nous sommes en septembre 2023 et l’Europe lance une enquête contre la Chine. Les autorités européennes accusent le gouvernement chinois de fournir des subventions publiques pour faciliter l’importation de voitures électrique en Europe. Une concurrence déloyale aux yeux du Parlement européen qui a rendu les conclusions de son enquête le mois suivant.

On apprend que selon la Commission européenne, le gouvernement chinois fournit bien des aides financières aux constructeurs locaux. Le Vieux Continent dévoile que des transferts entre l’État et les firmes automobiles ont bien été repérés en Chine. Plusieurs modèles ont été lancés en Europe pour inonder le territoire et permettre aux firmes chinoises de se faire une place de choix sur le marché des voitures électriques.

C’est notamment pour contrer cette politique que la France a fait en sorte que son bonus écologique soit plus patriotique. Le but est de favoriser l’achat de modèles français comme la future Renault R5 à moins de 25 000 euros.

Une taxation mise en place dès juillet 2024 ?

Suite à des perquisitions dans les bureaux de constructeurs automobiles chinois en janvier dernier, la Commission européenne passe la seconde. Le 5 mars 2024, l’Europe a annoncé la mise en place d’une taxe pour l’importation de voitures électriques venues de Chine. C’est en juillet 2024 qu’elle serait mise en place, en attente de précisions.

Vous vous en doutez, la Chine ne voit pas d’un bon œil cette décision de l’Europe. Le gouvernement chinois argue que si autant de voitures électriques de ses constructeurs locaux roulent sur notre territoire, c’est pour répondre à la demande. Ce qui est le cas, impossible de le nier. Il suffit de voir tous les regards tournés vers le prometteur SUV électrique Xiaomi SU7 dont le rapport qualité-prix pourrait jouer en sa faveur.