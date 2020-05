Call of Duty : Warzone requiert désormais l’authentification à deux facteurs sur PC

Crédit : Activision

Call of Duty : Warzone est le premier battle royale indépendant de la franchise iconique appréciée auprès des joueurs FPS. Il est en plus free-to-play ce qui lui permet de toucher un public plus large que Call of Duty : Modern Warfare. Il n’est pas directement en concurrence avec Fortnite puisque le gameplay et le style graphique sont totalement différents. Son véritable rival serait plutôt Apex Legends dont la saison 5 vient tout juste de débuter. Sans aucun doute, Warzone profite d’être précédé par le nom d’une des franchises les plus connues du jeu vidéo, qu’elle soit appréciée ou non. Call of Duty : Warzone est donc très populaire, au point que 6 millions de personnes se sont affrontées sur le champ de bataille numérique en seulement 24h après sa sortie le 10 mars 2020.

Call of Duty Warzone : bientôt des évènements à la Fortnite ?

La double authentification ajoute de la sécurité et gêne les tricheurs

Une telle popularité a cependant un prix. Cela fait déjà quelque temps que le développeur Infinity Ward se bat contre les tricheurs PC qui pullulent sur le jeu tout en gâchant l’expérience des joueurs normaux. Plus de 70 000 tricheurs ont déjà été bannis du jeu. Pour ceux qui jouent sur PS4 et Xbox One, c’est même conseillé de désactiver le cross-play afin de les éviter. La dernière mesure en date d’Infinity Ward pour tenter d’éliminer la triche était de réunir tous les cheaters sur les mêmes serveurs de jeu.

Infinity Ward a donc pris la décision de mettre en place l’authentification à deux facteurs. Elle concerne les joueurs PC qui accèdent au jeu depuis le client dédié de Warzone et non par le menu de Call of Duty : Modern Warfare. Selon le tweet du développeur : « nous avons lancé une double authentification par SMS pour les nouveaux utilisateurs de PC Warzone qui se connectent en tant que free-to-play afin de fournir une meilleure sécurité aux joueurs ».

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players. — Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020

En plus de la sécurité supplémentaire, l’authentification à deux facteurs permet également de lutter contre les tricheurs. En effet, ces derniers ne pourront plus connecter aussi facilement leurs bots au jeu. Enfin, Infinity Ward n’a pas prévu de mesures supplémentaires pour la PS4 et la Xbox One. Il estime que les consoles sont déjà bien protégées des tricheurs.

Jeux Epic Games gratuits : identification à deux facteurs obligatoire, comment l’activer ?

Source : Engadget