Call of Duty Black Ops 6 : deux bêtas annoncées, jouez gratuitement avant la sortie

Call of Duty : Black Ops 6 fait partie des sorties jeux vidéo les plus attendues de cette fin d’année. Le nouvel opus de la licence d’Activision s’est dévoilé le 9 juin dernier, juste après le Xbox Games Showcase du Summer Game Fest.

La campagne de Call of Duty : Black Ops 6 se déroulera pendant la guerre du Golfe. Évidemment, les amateurs de multijoueur y trouveront aussi leur compte, notamment grâce au retour du mode Zombies par manches. Vous allez même pouvoir tester le nouveau Call of Duty bien avant sa sortie grâce aux bêtas annoncées par Activision.

Deux bêtas de Call of Duty Black Ops 6 annoncées par Activision, voici quand jouer gratuitement

Activision dévoile que la bêta ouverte de Call of Duty : Black Ops 6 se tiendra du vendredi 6 septembre à 19 h au lundi 9 septembre à 19 h. L’entreprise précise que tous les joueurs pourront profiter du multijoueur à cette occasion, quelle que soit leur plateforme.

Vous pourrez découvrir « une variété de nouvelles cartes construites par Treyarch, ainsi que la construction de vos propres équipements, l’accès à une variété d’armes, d’équipements et d’avantages, et l’arrivée avec votre équipe dans un certain nombre de modes », indique le site officiel de Call of Duty.

Si vous avez précommandé Black Ops 6, vous pouvez accéder une autre phase de bêta une semaine plus tôt, du vendredi 30 août à 19 h au mercredi 4 septembre à 19 h. Les abonnés au Game Pass, dans lequel sera intégré Black Ops 6 dès sa sortie, auront aussi le droit de jouer pendant ces quelques jours.

Juste avant ces deux périodes de bêta, Activision organise le Call of Duty : Next, le mercredi 28 août. Vous pourrez en apprendre plus sur le multijoueur et le mode Zombies de Black Ops 6 ainsi que sur Call of Duty : Warzone.

Nul doute que certains joueurs se rueront sur les précommandes du jeu développé par Treyarch si ce livestream se montre à la hauteur afin de profiter de la première période bêta. N’oubliez pas qu’il faudra obligatoirement disposer d’une connexion Internet pour jouer.