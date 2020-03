Call of Duty : Warzone s’enrichit d’un mode solo

Crédits : Activision

Plus de 6 millions de joueurs avaient rejoint ses rangs en dès le premier jour, ils sont dorénavant 15 millions à s’affronter dans Call of Duty : Warzone, un battle royale gratuit développé par Infinity Ward et publié par Activision.

149 joueurs contre vous

S’il peut être intéressant de jouer en équipe, particulièrement avec ses amis, cela peut être un peu contraignant lorsque l’on ne connait aucun autre joueur et que l’on se retrouve assigné à deux autres personnes au hasard. Heureusement, depuis hier, il est possible de jouer à Call of Duty : Warzone seul contre tous, grâce au mode « Solos ». Pour certains, 3 joueurs dans une équipe sont 2 de trop. C’est à eux qu’ont pensé Activision et Infinity Ward en créant ce mode dans lequel il faudra survivre seul face à 149 ennemis, bien décidés à en découdre.

Le Gulag, zone dans laquelle vous vous retrouvez après élimination existe toujours en mode solo. Mais cette fois, si vous perdez votre combat en un contre un, oubliez le redéploiement, cette fois ce sera vraiment la fin. Tout ne change pas, le cercle se réduit de la même façon qu’à 3 joueurs par exemple. Call of Duty : Warzone se différencie donc encore un peu plus d’Apex Legends offrant plus de choix dans ses modes de jeux. Toutefois, dans ce dernier, on trouve des OVNI.

En plus de ce mode solo, d’autres ajouts et correctifs font leur arrivée sur Warzone et Modern Warfare. Ainsi, le mode Gunfight se pare temporairement des couleurs de la Saint Patrick. Des bugs gênants disparaissent, ainsi certains joueurs pouvaient voir leurs armes inutilisables ou au contraire pouvaient continuer à tirer après avoir été mis au sol. Tant de raisons de mettre à jour Call of Duty : Warzone ou se lancer dans l’aventure en cette période de confinement lié à la pandémie Covid-19. Sinon, il reste PopCorn Time.

