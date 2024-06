Call of Duty Black Ops 6 : internet est obligatoire pour jouer en solo, voici la raison évoquée

Même pour la campagne solo, Call of Duty : Black Ops 6 demande une connexion internet

Activision justifie cette exigence par le “streaming de texture” pour tous les modes de jeu

Pour profiter de la meilleure qualité graphique, internet est donc obligatoire

Xbox a profité de ce week-end pour présenter tous ses nouveaux jeux lors d’un Showcase riche en surprises, comme Doom : The Dark Ages, mais surtout Call of Duty : Black Ops 6. Si l’épisode promet de faire évoluer la franchise qui tourne en rond, mauvaise nouvelle puisqu’il faudra une connexion en continu pour jouer, même la campagne solo. Pourquoi ? À cause du streaming de texture.

Le streaming de texture demande internet, même en solo

Décidément, les éditeurs ne cessent d’exiger une connexion. Alors que Star Wars : Outlaws nécessite d’être connecté à internet dans sa version physique, Activision va plus loin avec Call of Duty : Black Ops 6. Même si vous jouez en solo à la campagne, la connectivité est requise. Aussi bien sur PC que sur PlayStation ou Xbox. Mais pourquoi une telle décision ?

Sur le blog de Call of Duty, on lit que Black Ops 6 utilise le streaming de texture dans tous les modes de jeu pour “offrir des visuels de la plus haute qualité tout en réduisant l’espace de stockage global du jeu sur le disque dur”. D’où la nécessité d’être connecté à internet pour profiter pleinement des graphismes du jeu, quitte à agacer les joueurs.

Pour rappel, le titre demande jusqu’à 310 Go sur console, autant dire que c’est un mastodonte. Sur PC, la taille est de 149 Go est évoquée ou 78 Go “si Call of Duty HQ et Warzone sont déjà installés”.

Sur le Xbox Game Pass dès sa sortie

La présentation de Call of Duty : Black Ops 6 a dévoilé que l’intrigue se déroulera pendant la guerre du Golf. L’épisode introduit la fonctionnalité omnimovement qui permet de sauter, plonger, effectuer des mouvements rapides… Bref, tout ce qui est à la mode dans les FPS actuels en termes de nervosité, rien de neuf sous le soleil. Le titre sort le 25 octobre prochain sur PC et console et day one sur le Xbox Game Pass.