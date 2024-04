Ce jeu récent d’Ubisoft est gratuit pendant quelques jours, profitez-en !

Envie de découvrir le dernier Assassin’s Creed sans casser votre tirelire ? Bonne nouvelle, Ubisoft propose un essai gratuit d’Assassin’s Creed Mirage du 16 au 30 avril. Parfait pour se faire une idée de ce nouvel opus qui ramène la série à ses fondamentaux.

Découvrez gratuitement les premières heures d’Assassin’s Creed Mirage

Oubliés les aspects RPG poussés des derniers volets, Assassin’s Creed Mirage mise sur un gameplay plus centré sur l’infiltration et le parkour, éléments phares de la série. Direction Bagdad, en plein cœur du IXe siècle et l’âge d’or de l’Islam. Incarnez Basim, jeune voleur en quête de réponses et de justice, et arpentez les rues animées de la ville en toute liberté.

L’essai gratuit vous permettra de jouer pendant les deux premières heures du jeu. Suffisant pour découvrir l’atmosphère unique de Bagdad et les premiers pas de Basim dans la confrérie des Assassins. Et si l’aventure vous plaît, votre progression sera sauvegardée et vous pourrez reprendre tranquillement là où vous en étiez en achetant le jeu complet.

Salué par la critique pour son ambiance immersive et son personnage principal charismatique, Assassin’s Creed Mirage a toutefois divisé sur certains points. Pour ma part, j’ai trouvé que le système de combat était un peu rigide et que le scénario manquait d’originalité. Le titre affiche tout de même un score correct de 76 sur Metacritic.

La franchise profite actuellement des soldes de printemps et propose Assassin’s Creed Mirage à – 40 %. L’édition Standard passe ainsi à 30 € au lieu de 50 €, une offre alléchante pour se plonger dans l’histoire de Basim.

En bonus, l’essai gratuit d’Assassin’s Creed Mirage propose un petit clin d’œil aux fans du précédent opus, Assassin’s Creed Valhalla. Un skin permettant d’habiller Basim en Eivor, le personnage principal de Valhalla, est disponible pendant la période d’essai. Pour en profiter, c’est par ici.