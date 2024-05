Ubisoft : ce jeu à 60 euros est gratuit pendant une semaine, c’est l’occasion de l’essayer

Du jeudi 30 mai jusqu’au jeudi 6 juin, Ubisoft va rendre l’un de ses titres triple A récents gratuit, accompagné d’une jolie promotion à -50 %. Il n’y aura pas de limite de contenu ou de progression, les joueurs auront la liberté d’essayer pleinement Skull and Bones.

Crédit : Ubisoft

Après de multiples reports, Skull and Bones est enfin sorti le 16 février 2024 sur PC, PlayStation et Xbox. Dans ce jeu d’Ubisoft très attendu, vous incarnez un pirate qui prend la mer pour piller tout ce qui flotte. Au terme d’un mois de bêta en décembre, le titre avait suscité quelques inquiétudes et les critiques à la sortie n’ont pas davantage rassuré.

Pas suffisant pour arrêter les fans de piraterie, adeptes d’Assassin’s Creed : Black Flag et autres Sea Of Thieves. Peu convaincant pour le joueur lambda cependant, surtout avec une étiquette affichant le prix salé de 60 euros sur PC. Conscient de ce succès en demi-teinte, Ubisoft veut visiblement maintenant relancer le jeu, avec une promotion agressive et surtout la possibilité de tester le jeu gratuitement.

Skull and Bones est entièrement gratuit du 30 mai au 6 juin 2024

À partir du jeudi 30 mai et ce jusqu’au jeudi 6 juin 2024, Skull and Bones sera entièrement gratuit. Ubisoft ne mettra aucune limite de contenu : l’occasion de speedrunner le jeu en posant sa semaine pour certains. Si vous n’êtes pas ce genre de fou furieux du jeu vidéo et que le titre d’Ubisoft vous plaît, pas d’inquiétude : toute progression obtenue durant la période de gratuité sera sauvegardée. Vous pourrez retrouver votre partie intacte, une fois le jeu complet acheté.

Pour l’occasion, Ubisoft casse les prix. De 60 euros, le prix du jeu est réduit à 30 euros. Les autres éditions voient aussi ce même pourcentage appliqué. Ainsi, la version Premium à 90 euros incluant de jolis DLC et autres Season Pass voit son prix passer de 90 à 45 euros. Skull and Bones est également disponible avec l’abonnement Ubisoft+ Premium, mais sans réduction.

Cette semaine gratuite débutera juste après le lancement de la deuxième saison de Skull and Bones. Au cours de quatre épisodes, le jeu de piraterie verra l’apparition de nouveaux ennemis, objectifs, navires, armes, monstres marins, modes de jeu, événements à durée limitée, ainsi que de nombreux correctifs et améliorations de jouabilité.

Après quelques mois de patchs, une nouvelle fournée de contenu et un prix réduit de -50 %, Skull and Bones pourrait bien trouver son public. Le jeu sera téléchargeable sur Ubisoft Connect, la plateforme de l’éditeur français.