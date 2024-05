PS Plus : voici les jeux gratuits de mai 2024, un AAA récent à récupérer

© Sony, EA

Grâce à leur abonnement au PS Plus Essential les joueurs PS4 et PS5 peuvent profiter du multijoueur en ligne, comme l’autorisent les formules Extra et Premium introduites en juin 2022. Bien sûr, celui-ci permet également de récupérer des jeux gratuits tous les mois.

Généralement, Sony se montre assez généreux en offrant des titres salués par la critique. En ce mois de mai 2024, les abonnés PS Plus sont plutôt gâtés, puisqu’ils peuvent récupérer pas moins de quatre jeux gratuits, dont un AAA récent.

Quatre jeux gratuits sur le PS Plus en mai 2024 dont EA Sports FC 24

Dès le 7 mai prochain, les abonnés à toutes les formules du PS Plus peuvent ajouter gratuitement quatre jeux à leur bibliothèque. Il y en a pour tous les goûts étant donné que Ghostrunner 2, Tunic, Destiny 2 : Éclipse et surtout EA Sports FC 24 sont les heureux élus.

À lire > PS Plus Extra : 25 jeux vont quitter le catalogue, dont des Final Fantasy récents

Tunic est un excellent jeu indépendant rappelant le non moins qualitatif Death’s Door. Comme ce dernier, le soft en vue isométrique de la Tunic Team mêle combats exigeants et énigmes bien pensées pour offrir une aventure rythmée dans un univers envoûtant.

Ghostrunner 2, quant à lui, vous demandera de découper vos ennemis au katana avec classe et habileté, Le jeu à la première personne se démarque par son gameplay explosif et ses combats exigeants, notamment face aux boss du jeu.

De quoi vous occuper pendant les jours fériés de mai et plus tard, voici les prochains jeux du mois PlayStation Plus :

⚽ EA Sports FC 24

⚔️ Ghostrunner 2

🦊 Tunic

🏄 Destiny 2: Éclipse

🗓️ Disponibles à partir du 7 maihttps://t.co/UR2rUNwuRX pic.twitter.com/NXv3JRk3Gu — PlayStation France (@PlayStationFR) May 1, 2024

Si vous préférez les armes à feu à l’arme blanche, vous vous tournerez probablement Destiny 2 : Éclipse. Il s’agit d’une extension parue en février 2023. « Rendez-vous sur Neptune et […] rencontrez les Foule-nuages, combattez face à la Légion de l’Ombre, et empêchez la destruction de la ville secrète et technologiquement avancée de Néomuna », indique la description du DLC. Visiblement, le contenu additionnel n’a pas vraiment convaincu les joueurs, en témoignent ses notes sur Steam et Metacritic.

Une fois n’est pas coutume, les abonnés PS Plus peuvent obtenir gratuitement un jeu récent, à savoir EA Sports FC 24. La nouvelle licence de football est venue remplacer FIFA après la fin de la collaboration entre l’institution et EA Sports.

On y retrouve tout de même les traditionnels modes Carrière et Ultimate Team, dans lequel les joueuses font leur apparition pour la première fois. EA Sports FC 24 intègre aussi les « styles de jeu » des capacités uniques inspirées par les points forts réels des joueurs (la vitesse de Mbappé, la puissance de frappe d’Haaland).

Pensez bien à récupérer Ghostrunner 2, Tunic et Destiny 2 : Éclipse avant le 3 juin prochain. EA Sports FC 24 est disponible gratuitement sur le PS Plus jusqu’au 17 juin.