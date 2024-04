Fallout : ce jeu très apprécié est gratuit, profitez-en vite avant que l’offre ne disparaisse

La franchise Fallout est sur toutes les lèvres depuis la sortie de la série sur Prime Video. Pour surfer sur cette vague de popularité, Amazon Prime Gaming offre aux abonnés un jeu méconnu de la saga : Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Ce jeu de stratégie au tour par tour est disponible gratuitement jusqu’au 24 mai 2024.

Un gameplay unique dans l’univers Fallout

Alors certes, ce n’est pas l’un des jeux les plus connus de la franchise, mais quand même. Ici, oubliez les combats en temps réel et les RPG, Fallout Tactics mise sur la stratégie. Vous dirigez une escouade de six unités et devez les mener à la victoire sur des terrains hostiles. Le jeu propose une histoire originale qui se déroule en 2197, quelques années avant les événements de Fallout 2. Vous incarnez un paria recruté par la Confrérie de l’Acier pour devenir un soldat d’élite.

Si vous êtes un fan de la franchise Fallout et que vous recherchez une expérience de jeu différente, Fallout Tactics est fait pour vous. Le jeu propose un challenge corsé et une immersion totale dans l’univers post-apocalyptique de Fallout. Les amateurs de jeux de stratégie seront également conquis par le gameplay profond et les nombreuses possibilités tactiques offertes par le jeu.

Pour profiter de cette offre exclusive, il vous suffit d’être abonné à Amazon Prime et de créer un compte GOG. Ensuite, rendez-vous sur la page Prime Gaming du jeu et cliquez sur Obtenir le jeu. Vous recevrez un code sous deux jours maximum. Il vous faudra ensuite vous rendre sur GOG et rentrer le code dans la section dédiée.

Plateforme : PC

PC Durée de l’offre : Jusqu’au 24 mai 2024

Jusqu’au 24 mai 2024 Comment récupérer le jeu : Abonnement Amazon Prime et compte GOG requis

Abonnement Amazon Prime et compte GOG requis Lien : https://www.amazon.com/Fallout-Tactics-PC/dp/B0027FFREA

Rappelons que les abonnés à Prime peuvent récupérer dès à présent les jeux Chivalry 2, Faraway 2 : Jungle Escape et Black Desert à leur collection sans dépenser le moindre centime. En revanche, vous n’avez plus la possibilité de récupérer Fallout 76 qui était gratuit jusqu’au 18 avril.