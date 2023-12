Ce pack Google Pixel 8 + Nest Hub Max est en promo chez Boulanger pour Noël

Il est encore d’effectuer vos commandes pour Noël ou tout simplement de vous faire plaisir personnellement. Actuellement, chez Boulanger, c’est le moment de craquer pour le Google Pixel 8 puisqu’il bénéficie d’une belle promotion chez Boulanger. En effet, présent dans un pack avec le Nest Hub Max, il passe à 749 € au lieu de 799 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce pack Google est à très bon prix durant les fêtes de fin d’année

Les derniers smartphones de Google sont sur le marché depuis octobre, il n’est donc pas certain que vous ayez eu le temps de découvrir ce Google Pixel 8. Voici donc plus bas, quelques détails sur les caractéristiques techniques qui vous permettront de vous faire une petite idée.

Le Google Pixel 8 est un smartphone performant qui propose quelques améliorations par rapport à sa version précédente. Avec un design plus moderne, un écran plus fluide et plus lumineux et une belle puissance grâce à la présence de sa puce Tensor G3, il saura certainement répondre à toutes vos attentes.

Autant dire que c’est le moment de craquer puisque dans le pack se trouve également le Nest Hub Max de Google qui sera votre assistant au quotidien. Grâce à cet écran, vous pourrez consulter les actualité, écouter votre musique, y relier vos objets connectés, suivre une recette de cuisine ou encore surveiller votre maison. Cet objet va littéralement vous faciliter la vie et vous faire gagner énormément de temps.

Toutefois, si vous avez des doutes sur ce pack, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix dans le changement de votre smartphone.