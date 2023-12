Meilleurs smartphones à moins de 700 euros : quel modèle acheter en 2023 ?

Top 3 des meilleurs smartphones à moins de 700 euros

À l’heure où les smartphones dépassent allègrement les 1000 €, d’autres appareils bien moins coûteux peuvent parfaitement convenir à votre utilisation quotidienne. Sous la barre des 700 €, de nombreux modèles se dotent déjà de caractéristiques haut de gamme pour améliorer le confort de ses utilisateurs.

Certains fabricants ne font presque plus de concessions pour rendre leurs modèles attractifs par rapport à des marques plus conventionnelles comme Samsung ou Apple. Toutefois, cela reste malgré tout un budget important. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones entre 600€ et 700€.

Le Google Pixel 7, un smartphone au meilleur rapport qualité / prix

Le fabricant américain a considérablement amélioré ses smartphones depuis la sortie du Pixel 6 et de sa version pro. Ce dernier était d’ailleurs un champion dans la catégorie photo. Le Pixel 7 ne déroge pas à la règle. Si la huitième génération est commercialisée depuis peu, celui-ci a aussi subi les effets de l’inflation puisqu’il approche les 800 €. Nous ne pouvons donc pas vous le proposer dans notre article.

Son prédécesseur, le Pixel 7, a encore de beaux jours devant lui. Encore commercialisé au prix de 649 € pour 128 go de stockage, il dispose de la puce maison Google Tensor G2 qui offre de solides performances pour jouer à tous les titres du play store dans des conditions confortables. Son appareil photo fait également partie des points forts. Il est composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un grand-angle de 12 mégapixels. Le constructeur a toutefois fait l’impasse sur un téléobjectif.

Côté affichage, on retrouve un très bel écran OLED de 6,3 pouces. C’est relativement compact par rapport à ce que propose la concurrence, donc cet appareil sera apprécié par ceux souhaitant utiliser leur téléphone a une main. En revanche, l’écran reste bridé à 90 Hz, comme son prédécesseur, le Pixel 6. C’est déjà plus que les éternels 60 Hz du nouvel iPhone 15 vendu à partir de 969 €. D’après notre test de l’appareil, les couleurs sont parfaitement fidèles avec un delta E moyen mesuré à 1,8.

Le Xiaomi 13T, un smartphone puissant au meilleur prix

Version moins poussée (et donc moins chère) du Xiaomi 13T Pro, le 13T reste malgré tout un excellent smartphone. Avec une fiche technique imposante et des performances exceptionnelles, cet appareil est un mastodonte taillé pour affronter le poids des années. Comme son prédécesseur, le 13T propose une fiche technique solide pour un prix contenu de 649 € pour sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au dos du téléphone, on retrouve un module photo composé de trois capteurs. Un grand-angle de 50 mégapixels ouvrant à f/1.9, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec une distance focale de f/2.2. Ceux-ci sont épaulés par un téléobjectif x2 de 50 mégapixels, pouvant ouvrir à f/2.2. Côté affichage, c’est le grand luxe. L’appareil reçoit un écran QHD+ AMOLED de 6,67 pouces au taux de rafraichissement dantesque de 144 Hz. Très rare dans cette gamme de prix.

Pour animer tout ceci, l’appareil est propulsé par une puce Mediatek Dimensity 8200 ultra. Il est compatible charge rapide 67 W permettant une recharge en 42 minutes. Le constructeur annonce une autonomie de 16 heures de lecture vidéo.

Poco F5 Pro, un autre flagship killer signé Xiaomi

La marque chinoise a investi toutes les gammes de prix grâce à ses marques Redmi et Poco. C’est cette dernière qui nous intéresse puisque le F5 Pro est également un smartphone surpuissant au prix contenu. Et bonne nouvelle, puisqu’il est désormais affiché à 579 €, alors qu’il était vendu à 629 € à son lancement. Avec Poco, c’est la même recette qu’avec Xiaomi. Une fiche technique impressionnante pour un tarif honnête.

L’appareil affiche littéralement des caractéristiques haut de gamme. Le produit dispose d’un écran 2K AMOLED au taux de rafraichissement de 120 Hz, dans un châssis de 6,67 pouces. Au dos, on retrouve un solide appareil photo composé d’un capteur grand-angle de 64 mégapixels permettant de filmer en 4K 60 fps ou en 8K 24 fps, d,’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels.

Néanmoins, ses photos ne sont pas vraiment son point fort. Le mobile mise surtout sur ses performances brutes propulsées par un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 permettant de jouer à tous les titres du play store, même les plus gourmands, dans des conditions optimales. Si ce processeur a tendance à chauffer (nous avons relevé 46 degrés avec 3D Mark), elle ne gêne pas la prise en mains car la chaleur est bien répartie.

Enfin, son autonomie plutôt décevante est compensée par une charge rapide 67 W permettant de charger son appareil de 1 à 100 % en une heure.

Samsung Galaxy Z Flip 4, le smartphone pliable au meilleur prix

Le constructeur coréen a réitéré une troisième fois avec son smartphone pliant haut de gamme, le Galaxy Z Flip 4. Il se veut compact tout en disposant d’un grand écran le moment voulu. Si vous êtes prêt à franchir le pas de ce genre d’appareil si atypique, sachez qu’il profite en ce moment d’une grosse baisse de prix. Il est en effet à moins de 700 € et rentre parfaitement dans ce guide.

Comme toujours, Samsung maîtrise parfaitement ses dalles et on obtient ici un superbe écran AMOLED. On frôle la perfection puisque lors de nos tests, nous avons relevé un Delta E de 1,2, soit des couleurs quasiment naturelles, pour peu que l’on change le mode d’affichage dans les paramètres. Qui dit téléphone haut de gamme, dit haut taux de rafraichissement.

Ici, on bénéficie d’un confort supplémentaire grâce à un mode 120 Hz adaptatif. La navigation sur le web n’en sera que plus confortable et il est ainsi possible de jouer aux jeux vidéo prenant en charge le 120 fps. Avec le clapet fermé, un autre petit écran de 1,9 pouce, Amoled lui aussi, s’occupe d’afficher l’essentiel ; l’heure, le fond d’écran, et les messages.

Samsung Galaxy S23, le smartphone haut de gamme de la marque coréenne

Le constructeur sud-coréen a fait ses adieux à sa puce maison Exynos pour la remplacer par un Snapdragon 8 Gen 2. Sa puissance permettra de jouer avec les paramètres graphiques au maximum et ainsi exploiter les 120 Hz que permet la dalle AMOLED de Samsung.

Niveau photo, le fabricant a toujours fait partie des meilleurs. Le S23 ne déroge pas à la règle même si on obtient de meilleurs résultats avec le S23 Ultra, mais qui est bien plus cher à l’achat. Trois capteurs (principal, ultra grand-angle, téléobjectif x3) officient au dos du smartphone et permettent de prendre de très jolis clichés, quelle que soit la luminosité ambiante.

Toutefois, en comparaison d’autres smartphones haut de gamme comme l’iPhone 14, les clichés du S23 peuvent manquer un peu de détails. Son autonomie est excellente malgré la capacité de la batterie qui n’est « que » de 3900 mAh. La puce Snapdragon 8 Gen 2 offre une grande efficacité énergétique permettant une réduction de la consommation.

Nothing Phone (2), un smartphone pour se démarquer

Clôturons ce guide avec le Nothing Phone (2). L’appareil dépasse de peu les 700 € avec un prix affiché à 729 € mais est actuellement à 690 € sur Amazon pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Nothing est une marque très récente dans le domaine de la tech et a déjà lancé un premier mobile en 2021. La société réitère l’expérience avec un deuxième modèle plus abouti tout en gardant le même ADN. Son design tranche radicalement avec ce qui se fait du côté de la concurrence. Comme son prédécesseur, le Phone (2) arbore un dos en verre transparent et une interface lumineuse baptisée Glyph.

Mais c’est loin d’être le seul point fort de cet appareil. Du côté de l’affichage, on a droit a un somptueux écran OLED de 6,7 pouces et aux couleurs plutôt fidèles selon nos tests réalisés qui ont établi le Delta E à 3,31, ce qui est très correct mais néanmoins loin des cadors du secteur. Le Nothing Phone (2) est également taillé pour le gaming avec un écran LTPO atteignant 120 Hz et une puce Snapdragon 8+ Gen 1 pour propulser tout ça.

La partie photo n’est pas en reste avec un module photo composé de deux capteurs (un grand-angle et un ultra grand-angle). Le fabricant a fait l’impasse sur le téléobjectif, sans doute pour éviter d’augmenter le prix de son produit. Si les photos de jour sont de qualité, celles de nuit ont tendance à manquer de netteté.

🧐 Quelles concessions faire pour un smartphone à moins de 700 euros ?

700 € commence à devenir un montant très important pour un smartphone. Dans cette gamme de prix, les fabricants prennent le soin d’offrir un produit performant qui répondra à toutes les taches que vous lui demanderez. La démocratisation du haut taux de rafraichissement améliore considérablement le confort des yeux pour faire une recherche Google, scroller sur les réseaux sociaux ou pour jouer à des jeux prenant en charge le 120 Hz.

Vous bénéficierez également d’une partie photo performante. Toutefois, dans cette gamme de prix, en fonction des modèles, vous pouvez alterner entre l’excellent et le très moyen en termes de qualité photo. Les fabricants vont en effet réserver leurs technologies dernier cri (et donc couteuses) à ses modèles les plus chers, qui dépassent bien souvent la barre des 1000 €. Il est donc possible de ne pas avoir un appareil photo suffisant dans certaines situations, comme la nuit.

🤔 Est-ce que je peux tout faire avec un smartphone à moins de 700 euros ?

Comme dit précédemment, les fabricants s’efforcent de concevoir des produits durables et performants dans cette gamme de prix. Les utilisateurs sont en droit d’avoir un smartphone performant, surtout quand celui-ci coûte presque 700 €. Au sein d’un marché vaste comme celui du téléphone mobile, cette gamme est composée de smartphones de milieu de gamme voir du haut de gamme quand celui-ci frôle les 700 euros.

Si vous êtes un gamer et portez attention aux graphismes, sachez qu’ils sont tous bien équipés pour lancer les titres les plus gourmands du play store dans des conditions optimales. Seuls les jeux les plus puissants demanderont certaines concessions graphiques, comme Genshin Impact ou War Thunder mobile.

En fonction de la taille de votre appareil, le smartphone en question pourra se révéler être un véritable téléviseur de poche, grâce à des qualités d’écran exceptionnels. Enfin, côté photo et vidéo, s’il sera préférable de ne pas trop en attendre de nuit, ils peuvent néanmoins être de véritables caméras de poche le jour.

