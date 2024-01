À peine sortis, les Samsung Galaxy S24 sont déjà en promo chez Boulanger

Alors que les Samsung Galaxy S24 viennent tout juste de sortir, on les trouve déjà en promotion chez les revendeurs. Boulanger a visiblement jugé bon de prolonger l’offre de précommande du constructeur. Il est ainsi possible de profiter du double de stockage pour le même prix.

Officialisés depuis le 17 janvier, les Galaxy S24 sont désormais disponibles. Avant leur sortie, Samsung proposait comme à son habitude une offre de précommande avantageuse jusqu’au 30 janvier 2024. En effet, le constructeur sud-coréen doublait le stockage de ses smartphones. Ce qui vous permettait de profiter par exemple du Galaxy S24 Ultra 1 To au prix de la version 512 Go. Cette offre n’est désormais plus disponible sur le site officiel.

Toutefois, Boulanger a visiblement décidé de jouer les prolongations ! En effet, on trouve toujours les smartphones de la gamme en promotion chez le revendeur. Si vous n’avez pas pu en profiter pendant la période de précommande, c’est le moment ou jamais.

À lire aussi : où acheter les Galaxy S24 au meilleur prix ?

Jusqu’à 240 € de remise sur les Samsung Galaxy S24

Les Samsung Galaxy S24 sont officiellement disponibles depuis aujourd’hui, et ils bénéficient déjà de grosses remises chez les revendeurs. Sachant que l’on ne sait pas jusqu’à quand Boulanger proposera l’offre, il est préférable de ne pas trop attendre si vous souhaitez profiter de cette remise avantageuse. Les offres concernent les quatre modèles suivants :

Samsung Galaxy S24 (256 Go) à 899 €, au lieu de 959 €

Acheter le Galaxy S24 chez Boulanger

Samsung Galaxy S24+ (512 Go) à 1 169 €, au lieu de 1 289 €

Acheter le Galaxy S24+ chez Boulanger

Samsung Galaxy S24 Ultra (512 Go) à 1 469 €, au lieu de 1 589 €

Acheter le Galaxy S24 Ultra (512 Go) chez Boulanger

Samsung Galaxy S24 Ultra (1 To) à 1 589 €, au lieu de 1 829 €

Acheter le Galaxy S24 Ultra (1 To) chez Boulanger

En plus de cela et jusqu’au 3 mars 2024, Samsung vous offre une Galaxy Watch 6 pour l’achat d’un smartphone de la nouvelle gamme Galaxy S24. Vous pouvez également profiter d’un bonus reprise plus ou moins intéressant.

Des nouveautés non négligeables

Cette année, la nouvelle gamme Galaxy S24 profite de nouvelles fonctionnalités d’IA, grâce à l’ajout de Galaxy AI. Il est désormais possible de retoucher ses photos comme un pro, mais aussi de profiter d’une traduction instantanée de vos conversations, qu’elles soient vocales ou textuelles. Il est également possible de traduire un texte, ou d’en obtenir un résumé concis. La fonctionnalité Entourer pour chercher redéfinit quant à elle la recherche sur le web. Il vous suffit désormais d’encercler un objet, un sujet ou du texte avec votre doigt, au lieu de taper votre requête sur Google. De plus, Samsung prévoit désormais sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité.

Samsung Galaxy S24 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Galaxy S24 se distingue de son prédécesseur en utilisant un Soc Exynos 2400, qui contrairement à ce que l’on pouvait croire, offre des performances en hausse par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 du modèle précédent. Samsung a revu la conception de son smartphone, qui affiche désormais des bordures encore plus fines et opte pour un écran légèrement plus grand, de 6,2 pouces (FHD+) contre 6,1 pouces. La dalle est également plus lumineuse et son taux de rafraîchissement peut désormais osciller entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Le Galaxy S24+ profite également de ces améliorations, mais conserve quant à lui un écran de 6,7 pouces à la définition QHD+. Il bénéficie en prime d’une plus grosse batterie de 4900 mAh.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Tom’s Guide

Si vous souhaitez profiter de ce que Samsung a de mieux à offrir, le Galaxy S24 Ultra est en revanche la solution premium par excellence. Par rapport au S23 Ultra, il est beaucoup plus robuste grâce à son nouveau verre de dernière génération Corning Gorilla Glass Armor. Par ailleurs et comme le reste de la gamme, il propose un écran encore plus lumineux avec un pic maximal de 2600 nits. Mais la plus grande amélioration reste sans aucun doute le fait qu’il embarque le surpuissant Soc Snapdragon 8 Gen 3, qui lui fait gagner en performances, et en efficacité énergétique.

À lire aussi : Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max, qui l’emporte ?